Két, Toroczkai Lászlót érintő döntést is hozott a parlament

A parlament 142 igen szavazattal, 50 tartózkodás ellenében támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását, annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Toroczkai László (Mi Hazánk) vezesse.

A parlament

a vizsgálóbizottság alelnökeinek Gyöngyösi Istvánt (Tisza) és Balla Györgyöt (Fidesz),

tagjainak a tiszás Kiss Máté Zsoltot és Molnár Zoltánt, valamint a KDNP-s Nacsa Lőrinet választotta meg.

Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához.

Június 1-jén parlamenti felszólalásában Toroczkai László azt kifogásolta, hogy a Tisza Párt „lesöpörte” a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a „végrehajtó-maffia” ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját a Mi Hazánk elnöke tölthesse be. A felszólalásra reagálva Magyar Péter miniszterelnök közölte Toroczkai Lászlóval, hogy ő vezetheti a vizsgálóbizottságot.

A kormányfő ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. „Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!” – folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán.

Az Országgyűlés június 8-án már megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjait és tisztségviselőit. A négy bizottságot egyaránt a Tisza Párt egy-egy képviselője vezeti.

Mentelmi jog – a Mi Hazánk el is törölné

Az Országgyűlés 6 támogató, 181 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett nem függesztette fel Toroczkai László mentelmi jogát.

A határozati javaslat indoklásában az szerepel: a parlament mentelmi bizottsága egyhangúlag ellenezte a felfüggesztést, egyezően a korábbi ciklusokban – a magánvádas ügyek nagy részében – követett gyakorlatával, megfelelve azon általános elvnek is, amely értelmében a mentelmi jog védelmet nyújt az országgyűlési képviselők számára a képviselői minőségükben gyakorolt szabad véleménynyilvánítás tárgyában.

Az ismertetés szerint a Keszthelyi Járásbíróság kezdeményezte a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásban, amelyet a Jobbik akkor még hivatalban lévő parlamenti képviselője kezdeményezte idén márciusban, mivel a politikus a feljelentőt egy nyilvános gyűlésen bűnözőnek és a gyermekekre veszélyesnek nevezte. A határozati javaslat szerint az ügyben feljelentéssel élt Toroczkai Lászlóval szemben egy másik jobbikos politikus is.

Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke azt hangsúlyozta: vannak olyan ügyek, amikor indokolt a mentelmi jog fenntartása, de ez nem jelenti azt, hogy indokolt esetben a politikusok az immunitás mögé bújhatnak.

Toroczkai László jelezte: pártjának célja a mentelmi jog eltörlése, így bármikor áll – akár ebben az ügyben is – a bíróság elé, ő lemond e jogáról, de a döntés a törvényhozásé.