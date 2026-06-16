ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.47
usd:
301.07
bux:
138730.73
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Jelentős „kutas” változás következik

Infostart

A hét közepén mindkét üzemanyag-típus nagykereskedelmi ára csökken, így egyre kisebb a különbség a védett és a piaci árak között.

Szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a holtankoljak.hu.

A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg – teszi hozzá a portál.

Kedden, a csökkenés előtt még a következőképpen néznek ki az átlagos piaci árak:

  • 95-ös benzin: 640 forint/liter,
  • gázolaj: 663 forint/liter.

Magyarországon továbbra is érvényben vannak a védett fogyasztói üzemanyagárak:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter,
  • gázolaj: 615 forint/liter.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Jelentős „kutas” változás következik

benzin

gázolaj

árcsökkenés

nagykereskedelmi ár

védett ár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy kormányváltás vagy valódi rendszerváltoztatás történt-e április 12-én – mondta az InfoRádióban a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója. Novák Zoltán szerint történelmi távlatban azt lehet érzékelni, hogy a magyar társadalom a domináns pártrendszert és az erőkultuszt preferálja.
 

Megújulás vagy folytonosság? Elemzők Orbán Viktor újraválasztásáról és a Fidesz jövőjéről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vucic : határidő-hosszabbítást kap a Mol a NIS megvásárlására

Vucic : határidő-hosszabbítást kap a Mol a NIS megvásárlására

Tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök kedden.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem semmi vállalás: középiskolások szervezik a nyár egyik legnagyobb balatoni fesztiválját

Nem semmi vállalás: középiskolások szervezik a nyár egyik legnagyobb balatoni fesztiválját

Miközben sok középiskolás számára a június az érettségik időszaka, Balatonalmádiban egy fiatal csapat egészen más feladatot is vállalt: egy többnapos nyári fesztivált szerveznek.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump insists Iran deal will open Strait of Hormuz 'toll-free' as he meets world leaders

Trump insists Iran deal will open Strait of Hormuz 'toll-free' as he meets world leaders

Speaking at a G7 summit in France, the US president also again criticised Israel over its actions in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 16:50
Megszületett a megállapodás Szerbia és a Mol között NIS-ügyben
2026. június 16. 16:02
A 4iG SDT belép a nem halálos védelmi eszközök fejlesztési piacára
×
×