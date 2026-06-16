Jelentős „kutas” változás következik

Szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a holtankoljak.hu.

A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg – teszi hozzá a portál.

Kedden, a csökkenés előtt még a következőképpen néznek ki az átlagos piaci árak:

95-ös benzin: 640 forint/liter,

gázolaj: 663 forint/liter.

Magyarországon továbbra is érvényben vannak a védett fogyasztói üzemanyagárak: