Jelentős „kutas” változás következik

Szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a holtankoljak.hu.
A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg – teszi hozzá a portál.
Kedden, a csökkenés előtt még a következőképpen néznek ki az átlagos piaci árak:
- 95-ös benzin: 640 forint/liter,
- gázolaj: 663 forint/liter.
Magyarországon továbbra is érvényben vannak a védett fogyasztói üzemanyagárak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter,
- gázolaj: 615 forint/liter.