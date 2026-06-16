Drágának bizonyult ez a manőver, piros villámot fotóztak a veszprémi rendőrök

Egy Ferrari F8 Tributo sofőrje a megengedett 90 kilométer per órás sebesség helyett 143 kilométer per órával haladt, miközben éppen egy Suzuki SX4 S-Crosst előzött – írja a Veszprém vármegyei rendőrség beszámolója alapján a hvg.hu.

A rendőrség emlékeztetett: előzés közben is kötelező betartani a sebességhatárokat.

A 720 lóerős, ikerturbós V8-as motorral szerelt Ferrari ugyan akár 340 km/órás végsebességre is képes, közúton azonban a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak – írja a lap.

A mért sebesség miatt az autósra 140 ezer forintos közigazgatási bírság vár, amelyet a traffipax felvétele alapján automatikusan kiszabnak. Amennyiben a sofőrt a helyszínen is megállították, akár 8 büntetőpontot is kaphatott a gyorshajtásért.