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Egy tűzpiros Ferrari F8 sportkocsi áll az út szélén.
Nyitókép: Unsplash

Drágának bizonyult ez a manőver, piros villámot fotóztak a veszprémi rendőrök

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A kamera akkor kattant, amikor a piros sportkocsi egy Suzukit előzött, „csak” egy röpke ötvennégy kilométer per órával lépve át a sebességhetárt.

Egy Ferrari F8 Tributo sofőrje a megengedett 90 kilométer per órás sebesség helyett 143 kilométer per órával haladt, miközben éppen egy Suzuki SX4 S-Crosst előzött – írja a Veszprém vármegyei rendőrség beszámolója alapján a hvg.hu.

A rendőrség emlékeztetett: előzés közben is kötelező betartani a sebességhatárokat.

A 720 lóerős, ikerturbós V8-as motorral szerelt Ferrari ugyan akár 340 km/órás végsebességre is képes, közúton azonban a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak – írja a lap.

A mért sebesség miatt az autósra 140 ezer forintos közigazgatási bírság vár, amelyet a traffipax felvétele alapján automatikusan kiszabnak. Amennyiben a sofőrt a helyszínen is megállították, akár 8 büntetőpontot is kaphatott a gyorshajtásért.

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