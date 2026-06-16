ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.53
usd:
301.44
bux:
138085.52
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke megnyitja a 23. labdarúgó-világbajnokság nemzetközi sajtóközpontját a Texas állambeli Dallasban 2026. június 1-jén. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között tizenhat városban, 48 csapat részvételével.
Nyitókép: MTI/AP/Tony Gutierrez

Magángéppel üldözi a vb-meccseket a FIFA első embere

Infostart

Gianni Infantino naponta két mérkőzést is igyekszik a helyszínen nézni. A környezetvédők közben a gyakori repülőutak miatt élesen bírálják a tornát.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke – a brit The Guardian értesülései szerint – a Qatar Airways által biztosított magángéppel utazik a világbajnokság helyszínei között, hogy egyetlen nap alatt akár két mérkőzést is személyesen megtekinthessen.

A 56 éves sportvezető a sűrű program ellenére arra törekszik, hogy minél több napon át jelen legyen napi két találkozón is. Míg a 2022-es katari vb-n ez viszonylag egyszerűen megoldható volt – hiszen a stadionok közötti legnagyobb távolság mindössze 74 kilométer volt –, a mostani tornán már jóval nagyobb logisztikai kihívással kell szembenéznie.

A világbajnokságot ugyanis három országban – az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada területén – rendezik, a 16 stadion közötti legnagyobb távolság pedig közel 4500 kilométer, ráadásul több időzónát is átszel.

A gyakori repülőutak miatt környezetvédelmi szervezetek bírálják is a tornát: a New Weather Institute szerint ez lehet minden idők legszennyezőbb sporteseménye. Becslésük alapján a világbajnokság összesen mintegy 9 millió tonna szén-dioxid-kibocsátással járhat, amelyből 7,7 millió tonna a légi közlekedéshez kapcsolódik. Ez több mint négyszerese a 2010 és 2022 között rendezett világbajnokságok átlagos kibocsátásának.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Magángéppel üldözi a vb-meccseket a FIFA első embere

labdarúgás

fifa

gianni infantino

magánrepülő

qatar airways

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „szégyelljék magukat!” – sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Magyar Péter: „szégyelljék magukat!” – sürgősséggel tárgyalja az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Sürgős tárgyalásba vette az Országgyűlés az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges 110 oldalas törvénymódosító javaslatot. A Fidesz és a KDNP nemmel szavazott, Magyar Péter miniszterelnök szerint az ellenzék nem akarja, hogy Magyarország hozzájusson a 6000 milliárd forintos uniós forrásokhoz. Görög Márta igazságügyi miniszter, az előterjesztő hangsúlyozta: Magyarország nem elveszíteni akarja az uniós forrásokat, hanem hazahozni és felhasználni, és nem új feltételeket teljesítenek, hanem 2022 óta ismert kötelezettségeket
 

Magyar Péter az Országgyűlésben: nem szeretnénk kisajátítani sem 1956-ot, sem 1989-et

Magyar Péter részleteket mondott a kamatstopról és a babaváróról az Országgyűlésben

Ilyen lesz a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag – kedd a parlamentben

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezen látszik, mekkora a hatása az iráni háborúnak

Ezen látszik, mekkora a hatása az iráni háborúnak

Éves alapon bőven 10% fölé került az amerikai exportárak növekedési üteme, miközben az import árak közel 7%-kal emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris megvan az új tunéziai kapitány: igazi nagyágyút találtak egy nap alatt a padra

Máris megvan az új tunéziai kapitány: igazi nagyágyút találtak egy nap alatt a padra

Egyetlen meccs után kirúgták a tunéziai kapitányt, de ugyanilyen gyorsan megtalálták az utódját is.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran will 'never have nuclear weapon' under deal and criticises Israel over Lebanon

Trump says Iran will 'never have nuclear weapon' under deal and criticises Israel over Lebanon

Full details of the agreement are still to be released, as Keir Starmer says the UK would play its "full part" in getting the Strait of Hormuz open.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 14:38
Agresszív kéményseprési csalók is megjelentek, de nem szabad bedőlni nekik
2026. június 16. 14:14
Ma is kivonul esetekhez Szűcs Brigitta, a mentősök új szóvivője
×
×