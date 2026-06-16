Magángéppel üldözi a vb-meccseket a FIFA első embere

Gianni Infantino, a FIFA elnöke – a brit The Guardian értesülései szerint – a Qatar Airways által biztosított magángéppel utazik a világbajnokság helyszínei között, hogy egyetlen nap alatt akár két mérkőzést is személyesen megtekinthessen.

A 56 éves sportvezető a sűrű program ellenére arra törekszik, hogy minél több napon át jelen legyen napi két találkozón is. Míg a 2022-es katari vb-n ez viszonylag egyszerűen megoldható volt – hiszen a stadionok közötti legnagyobb távolság mindössze 74 kilométer volt –, a mostani tornán már jóval nagyobb logisztikai kihívással kell szembenéznie.

A világbajnokságot ugyanis három országban – az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada területén – rendezik, a 16 stadion közötti legnagyobb távolság pedig közel 4500 kilométer, ráadásul több időzónát is átszel.

A gyakori repülőutak miatt környezetvédelmi szervezetek bírálják is a tornát: a New Weather Institute szerint ez lehet minden idők legszennyezőbb sporteseménye. Becslésük alapján a világbajnokság összesen mintegy 9 millió tonna szén-dioxid-kibocsátással járhat, amelyből 7,7 millió tonna a légi közlekedéshez kapcsolódik. Ez több mint négyszerese a 2010 és 2022 között rendezett világbajnokságok átlagos kibocsátásának.