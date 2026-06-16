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A Ferencváros gólszerzõje, Stefan Gartenmann (b4) csapattársaival ünnepel a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában a Ferencvárosi TC - MTK Budapest mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A Fradi távozó légiósa szerint kiürült a kassza, ezért nem kapott új szerződést

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„Ha a teljes futballélet kap most egy hatalmas pofont, akkor talán már nem is lesz olyan szórakoztató ott játszani” – mondta egy dán lapnak adott interjúban a svájci válogatott hátvéd.

A Ferencváros labdarúgócsapata június elején jelentette be, hogy Stefan Gartenmann távozik a klubtól. A 29 éves, dán állampolgársággal is rendelkező svájci válogatott védő 2024 nyarán a Midtjyllandtól érkezett az FTC-hez, melynek színeiben 2025-ben bajnoki címet, idén pedig Magyar Kupát nyert. Összesen 64 tétmeccsen lépett pályára és 5 gólt szerzett a zöld-fehéreknél.

Stefan Gartenmann a napokban a Bold nevű dán lapnak adott egy hosszabb interjút, amelyben a Mandiner beszámolója szerint beszélt egyebek mellett a távozása hátteréről, a ferencvárosi élményeiről és a magyar politikai helyzetről is. A hátvéd szerint eleinte azt közölték vele a klubvezetők, hogy meghosszabbítanák a szerződését, de aztán „választási hercehurca” vette kezdetét, ami megakasztotta a tárgyalásokat. „Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik.

Szerintem most egy kicsit üres a kassza, és így végül én is azok közé tartoztam, akik mégsem kaptak új szerződést”

– idézte fel az elmúlt hónapok történéseit a svájci válogatott futballista.

Az interjúban szóba került a kormányváltás is, illetve az, hogy ennek milyen hatása lehet a magyar sportra. Stefan Gartenmann szerint mások lettek a prioritások, ennek vannak anyagi következményei, és azt gondolja, a Ferencvárosnak sok területen kell majd spórolnia. Mint mondta, az ő esetében is arról volt szó, hogy megpróbálnak forrást találni arra, hogy új szerződést tudjanak neki ajánlani, de végül kiderült, hogy ez nem lehetséges. Mint mondta,

tulajdonképpen annak lett az áldozata, hogy a jövőben már nem lesznek annyira kedvezőek az anyagi lehetőségek, mint eddig.

A védő szívesen maradt volna az FTC-nél, ezért nagyon sajnálja, hogy nem kapott új szerződést. Saját elmondása szerint nagyon szeretett Budapesten élni, és az is imponált neki, hogy szakmailag is komoly sikereket ért el a klubbal. Kiemelte a nemzetközi porondon elért jó eredményeket, bravúrokat, és arra is nagyon büszke, hogy jó kapcsolatot alakított ki a szurkolókkal és a csapattársaival. „Mindeközben egyértelműen pályafutásom legjobb futballját játszottam, szóval gyakorlatilag csak pozitív dolgokat mondhatok a magyarországi tartózkodásomról” – tette hozzá a svájci játékos.

„Úgy éreztem, Magyarországon már mindent kipróbáltam, amit ki kellett, és ha a teljes futballélet kap most egy hatalmas pofont, akkor talán már nem is lesz olyan szórakoztató ott játszani” – fogalmazott Stefan Gartenmann, aki jelenleg is azon van az ügynökével, hogy megtalálják a következő csapatát.

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Kezdőlap    Sport    A Fradi távozó légiósa szerint kiürült a kassza, ezért nem kapott új szerződést

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