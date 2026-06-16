Elhunyt a híres magyar rádiós

Dénes Gábor István 1974-től 1977-ig külsős munkatársként tanulta a szakmát, majd felvették a Petőfi Rádióba, ahol számos népszerű műsornak lett a szerkesztője, műsorvezetője, köztük a Sokféle című irodalmi magazinnak, a Kettőtől-ötig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról holnapra című hatórás éjszakai beszélgetős műsornak. A „Petőfi Rádió, a család rádiója” alapító-főszerkesztője volt.

Közmédiás munkássága után évekig főtitkára volt a Menedzserek Országos Szövetségének.

Temetésére szűk családi körben kerül sor