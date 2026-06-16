Boczkó Gábor: öt újonccal vágunk neki az Eb-nek, most a csapatépítés a legfőbb cél

Ma kezdődik a vívók Európa-bajnoksága a franciaországi Antonyban. Kedden a férfi párbajtőrözők és a női kardozók lépnek pástra. A magyar válogatott esélyeiről Boczkó Gábor szövetségi kapitány beszélt az InfoRádióban. A szakember szerint a tavalyi éremszám „teljesen rendben volt”: a magyar versenyzők a genovai Eb-n 1 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek, míg a tbiliszi vb-t 3 ezüst- és 3 bronzéremmel zárták.

Ezzel együtt Boczkó Gábor azt az álláspontot képviseli, hogy nem mindig az érmek száma vagy az érmek színe határozza meg, éppen holt tart a válogatott vagy az adott szakág, hanem inkább a „mutatott látvány és eredmény”. Például a tavalyi világbajnokságon nem nyertek aranyérmet a magyarok, viszont így is sikerült hat dobogós helyezést elérni, és több csapatérem is született. A szövetségi kapitány számára a most kezdődő franciaországi Eb-n is a csapatok szereplése lesz a legfontosabb.

Jövő áprilisban ugyanis kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, ami a várakozásai szerint nagyon kemény lesz, és az a cél, hogy addigra ütőképes, jól összeszokott csapataink legyenek.

A franciaországi magyar Eb-keretben öt újonc – férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spiesz Anna, női párbajtőrben Borsody Emma, női tőrben Papp Jázmin és Kollár Anna – kapott helyet, akik korábban még nem szerepeltek felnőtt világversenyen. Őket jövő tavaszig be kell építeni a csapatba, és addig Boczkó Gábor megfogalmazása szerint meg kell találni a „nyerő utat ahhoz, hogy minél több csapatunk kijusson az olimpiára”.

A magyar világklasszisok pedig szeretnék tartani a helyüket a világranglistán, és nekik természetesen az sem mellékes, hogy egyéniben hogyan teljesítenek, milyen helyezést érnek el az adott versenyen. A szövetségi kapitány kiemelte: az Eb-n van selejtezőcsoport, a világbajnokságon és a világkupa-versenyeken viszont nincs. Ez pedig azt jelenti, hogy

a ma kezdődő franciaországi kontinensbajnokságon sem lesz kiemelés, ami felboríthatja az egész rangsort.

Ennek a rendszernek az a nehézsége, hogy ha valaki jól is teljesít a selejtezőben, egyáltalán nem lehet kizárni, hogy a legjobb 64 között mégis kap egy nagyon kemény ellenfelet, aki a világranglistán még akár a legjobb öt között is lehet. Boczkó Gábornak is volt része ilyen élményben a versenyzői karrierje során. Előfordult vele, hogy úgy sikerült jól Eb-je, hogy minden asszóját megnyerte a selejtezőben, de arra is volt példa, hogy csak hármat nyert meg, sőt a 2010-es Eb-n 0–3-ra állt, és kapaszkodnia kellett, hogy ki ne essen a kanyarban. Aztán végül mégis ezüstérmes lett azon az Európa-bajnokságon, mert utána hat meccset meg tudott nyerni.

A franciaországi Eb-n ráadásul hosszú napok várnak a versenyzőkre. Szokatlanul korán kell kezdeniük, hiszen már reggel 8.30-kor pástra kell lépni, míg például a kardozók általában délelőtt 10-11 óra környékén szoktak kezdeni. Boczkó Gábor szerint nem lehet könnyelműen venni egyetlen Európa-bajnokságot vagy más világversenyt sem, ugyanakkor a mostani Eb „mégiscsak az egyik állomása lesz annak a hosszú útnak, ami 2028 nyaráig, a Los Angeles-i olimpiáig tart”.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.