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Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének felmentését

Infostart / MTI

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az ÁSZ elnöke kedden nyújtotta be keresetét, amelyben – az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 39. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kezdeményezte, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének e tisztsége betöltésére irányuló jogviszonyát.

A kereset oka, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, őt – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja az IH elnöki jogviszony létesítését, azaz ezen tisztség betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn – áll az ÁSZ közleményében.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2026. június 9-én közölte az MTI-vel, hogy vádat emelt Biró Ferenc Pállal, az IH elnökével szemben, akit a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025 januárjában hallgatták ki gyanúsítottként.

A vádirat többek között egy luxusterepjáró hatóság által fizetett bérlete, a helyettesei jogkörének törvénytelen korlátozása, egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel kötött szerződések, illetve az azok alapján szükségtelenül kifizetett mintegy 100 millió forint miatt vádolja az elnököt. A vád tárgyát képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében a tanácsadó cég brüsszeli címére. Az is szerepel benne, hogy alkalmazott egy családi barátot, aki nem rendelkezett a szükséges képesítésekkel, és alkalmazása nem egyeztethető össze az IH feladataival.

Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak – közölték.

Biró Ferenc indokolatlannak és politikai indíttatásúnak nevezte az MTI-hez a vádemelés bejelentése után eljuttatott közleményében a vele szemben 2024-ben, az előző kormány alatt elindított eljárásokat.

Az elnök meggyőződése szerint az ellene indított eljárás egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személye, és rajta keresztül az IH hiteltelenítése. Biró Ferenc hangsúlyozta, hogy büszke magára és kollégáira, hogy olyan munkát tudnak végezni, amely „ilyen mértékben vívta ki az előző, mára megbukott hatalom ellenszenvét”.

Az elnök jelezte, hogy maximálisan bízik a bíróságok objektív működésében, a bírói függetlenség érvényesülésében; meggyőződése szerint az eljárás során egyértelműen bebizonyosodik majd ártatlansága.

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Kezdőlap    Belföld    Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének felmentését

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