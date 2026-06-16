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Nyitókép: Pixabay

Még élt a biztosítókötél nélkül a hídról ledobott brazil nő, mikor rátaláltak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az áldozatra, aki negyven métert zuhant egy Sao Paulo melletti hídról, egy ápolónő talált rá. A szervezők elismerték a hibájukat, bár ketten azonnal megpróbáltak elmenekülni a felelősségre vonás elől.

„Élt, amikor rátaláltam” – mondta az az ápolónő, aki elsőként ért a 40 métert zuhanó lányhoz, miközben a brazil rendőrség hétfőn közölte: az oktatók beismerték, hogy elfelejtették rögzíteni a kötelet – írja az AP News híradása nyomán a sassy.hu.

Mint arról az Infostart is beszámolt, halálos bungee jumping-baleset történt Brazíliában, miután az ugrás szervezői és lebonyolítói elfelejtették csatlakoztatni a kötelet egy 21 éves nőre, és akit így a biztos halálba dobtak egy régi hídról.

A brazil rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte a három szervezőt, akik a beszédes nevű „Csontváz-hídon” tartották az illegális ugrásokat. A bíróság a döntést a „súlyos gondatlanság” mellett a menekülés veszélyével indokolta, ami nem is annyira elméleti lehetőség,

a tragédia után ugyanis ketten azonnal megpróbáltak felszívódni, a hatóságnak katonai helikopterrel kellett levadásznia a menekülőket.

A helyszínen lévő, szolgálaton kívüli Rayza Dias ápolónő egy vasárnap esti tévéműsorban sírva idézte fel, ahogy a meredek, sáros parton leereszkedve megtalálta a lányt.

A lap hozzáteszi, ez nem a klasszikus, gumiköteles ugrás lett volna, hanem úgynevezett rope jump, ahol az ember nem rugózik, hanem egyfajta ingamozgást végez. A hatóságok most azt vizsgálják, hogyan működhetett a cég, amelynek több másik helyszínre is volt már meghirdetett ugrása.

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