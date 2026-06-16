A 301-es parcellánál rótta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt Sulyok Tamás

Az államfő Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően koncepciós perben halálra elítélt és ártatlanul kivégzett Nagy Imre miniszterelnök és társai, továbbá a forradalom mártírjainak és áldozatainak sírjánál hajtott fejet és helyezte el a kegyelet virágait a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájánál.

Az államfő Nagy Imre bíróságon elmondott szavait is idézte: Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.

Hazánk függetlenségéért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden szabad magyar ember szívében. Emlékük legyen áldott! – írta a köztársasági elnök.