Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státusra

A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visy Zsolt régész, muzeológus és csapata számos szakember és szakmai szervezet bevonásával elkészített, de, mint Kiss László fogalmazott, a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult.

Hangsúlyozta, hogy a kerületben élők és az ott dolgozó közösségek is támogatják a projektet, és kiemelte a terület bérlőjét is, aki vállalta, hogy a bérleti szerződése módosítása nélkül lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkák elvégzésére, a projekt támogatására.

Visy Zsolt reményét fejezte ki aziránt, hogy az új kormányzat felismeri a csatlakozás jelentőségét és annak fontosságát, hogy mit jelent Magyarország számára, ha be tud kapcsolódni abba a nagy nemzetközi rendszerbe, amelyet a világörökségi listára való felkerülés jelent.

Tétényi Éva, a III. kerület főépítésze elmondta az InfoRádióban, hogy ez egy nyolc országot érintő nemzetközi előterjesztés: egy közös pályázatban a régi Római Birodalom határvonalát a világörökség részévé tennék. „Óbuda azért fontos, mert a Hadrianus helytartói palota az egyetlen egy olyan nagy megmaradt emléke ennek a védvonalnak, ami bemutatható lesz. Jelenleg két méterrel a föld alatt van” – fogalamzott, hozzátéve:

az óbudai önkormányzat azt vállalta fel, hogy kezdeményezi, az élére áll a projektnek, hiszen 65 magyarországi települést érint még az előterjesztés.

Minden esetben a kormányzat feladata, hogy az előterjesztés elkészüljön, és az adott helyszínek fejlesztése az, amire forrásokat kell valahogyan szerezni. Az Óbudai Hajógyári-sziget esetében azért ez több tízmilliárdos költséget jelentene – tette hozzá.

Magának a világörökségi státusznak a megszervezése egy 2-3 éves folyamat lehet, minden év január 31-ig kell a felterjesztést megtenni. Az Óbudai Hajógyári-sziget esetében kedvező helyzetben van a terület, hiszen egyrészt állami tulajdon, tehát bármikor el lehet kezdeni a felújítást vagy a revitalizációt. A másik, hogy itt ipari műemlékek is vannak, nem csak a Hadrianus-palota, de az árvízmentesítés, illetve a bemutatási terv is már elkészült, a tervek készen állnak, tehát idézőjelben mondva „csak” a kivitelezést kell elkezdeni. De ez nem elsősorban az önkormányzattól, hanem a kiemelt kormányzati státusztól, illetve attól függ, hogy a kormányzat, illetve Magyarország költségvetése mikor tud, illetve akar erre költségeket betervezni – tette hozzá Óbuda főépítésze.