Kiskorú lányt kényszerített prostitúcióra egy fiatalkorú fiú Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen, aki prostitúcióra kényszerített egy kiskorú lányt Miskolcon – közölte hétfőn a főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott egy miskolci gyermekotthonban ismerkedett meg és került szerelmi kapcsolatba a kiskorú lánnyal. A viszonyt a fiú megcsalásra hivatkozva megszakította, azonban a lány ragaszkodott hozzá, és többször tudomására hozta, hogy párkapcsolatukat szeretné helyreállítani.

A vádlott 2024 márciusában – a lány érzelmeit kihasználva – nem hagyta a sértettet iskolába menni, inkább a város egy strandjának parkolójába vitte, ahol leintett egy sofőrt. A lányt békülés ígéretével prostitúcióra kényszerítette, amelyért a sértett 11 ezer forintot kapott, és a pénzt a fiúnak adta.

A közlemény szerint a lány 2024 májusáig a vádlott nyomására hét napon napi kétszer kényszerült szexuális kapcsolatra idegenekkel. Az általa megszerzett 152 ezer forinttal a vádlott gazdagodott. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés büntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.