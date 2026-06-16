Megújulás vagy folytonosság? Elemzők Orbán Viktor újraválasztásáról és a Fidesz jövőjéről

Mint ismeretes, szombaton, a Fidesz 32., tisztújító kongresszusán újraválasztották Orbán Viktort a párt elnökének, aki előzőleg tíz pontban összegezte a választási vereség okait és a párt ellenzéki feladatait sorolta kongresszusi beszédében. Döntöttök továbbá az alapszabály módosításáról. A Fidesz négy alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint lett.

„Nem látom, hogy ez a kongresszus alkalmas lett volna arra, hogy elindítsa a Fideszt egy olyan úton, ami alapját képezhetné annak, hogy visszaszerezze a párt a népszerűségét” – kezdte értékelését Virág Andrea az InfoRádió Aréna című műsorában.

Megítélése szerint a választások óta a Fidesznek két két fő problémával kell szembenéznie: egy tartalmi problémával, hogy hogyan tudnak tartalmilag megújulni ahhoz képest, mint amit eddig kínáltak a magyar választópolgároknak, mert „az április 12-én világosan kiderült, hogy az addigi tartalmi kínálatot az ország nagy többsége elutasította”. A másik pedig egy személyi probléma, ami Republikon Intézet stratégiai igazgatójának szavai alapján leginkább Orbán Viktorban csúcsosodik ki. „Hogy vajon Orbán Viktorral lehet-e megfiatalodni, lehet-e új pályára állítani a pártot” – fejtette ki.

Hozzátette: erre

a két súlyponti kérdésre, illetve problémára, ami a Fidesz előtt áll, a kongresszus nem adott választ, illetve „az Orbán Viktor személyére, ami választ adott, az nem a megújulást mutatja”.

Kiszelly Zoltán az InfoRádió stúdiójában azzal indított, hogy ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy egy hírcsatorna meghívásának köszönhetően jelen volt a kongresszuson, és a helyszínen, élőben elemezhette az Orbán Viktor megválasztása utáni beszédet.

Mint mondta, a délután folyamán nagyon sok küldöttel találkozott, akik egy felszabadultságérzést sugároztak és mosolyogtak. „A beszédekből, a tapsokból és az ottani személyes benyomásaimból azt a következtetést vontam le, hogy minthogyha egy ballasztól szabadultak volna meg. Megszületett a választási eredmény, egyértelmű eredmény született, és azok a félelmek, azok a »suttogó propagandák«, hogy nem fogják átadni a hatalmat, és mindenfajta trükkök lesznek, ezek mind igaztalannak bizonyultak.

Én azt láttam, hogy ettől a politikai ballasztól megszabadultak”

– ismételt meg.

Felidézte, hogy a kongresszus napján Orbán Viktor nyilvánosságra hozta a Küldetés című röpiratot, amiben a Fidesz újraválasztott elnöke összefoglalta a választási vereség okait; ezzel kapcsolatban nyilván lehet vitatkozni, hogy teljes körű-e, vagy hogy találkozik-e az előtte szóló Virág Andrea szempontjaival – jegyezte meg a Századvég politikai elemzési igazgatója. Orbán Viktor a röpiratban kitért továbbá a Fidesz helyzetére és a lehetséges kitörési pontokra.

„Nyilván ebben a külső keret hangsúlyosabb volt akár a választási kudarc okainak meghatározásánál, akár a kitörési pont szempontjából is, hiszen egy „patrióta tavaszt” vagy őszt ír pontosabban. Tehát én azt láttam, hogy megszabadultak egy politikai ballasztól, nem hátranéznek már, hanem előre” – fogalmazott Kiszelly Zoltán, aki szerint

nem vitás, vannak olyan hangok, amik több „szembenézést” akarnak vagy akartak volna, de a többség szerint ez a munka el lett végezve.

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az, hogy Orbán Viktort egy évre választották meg a Fidesz elnökének, az azt mutathatja, hogy az előttünk álló az a szervezeti megújulásnak éve, amit követően 2027-től 2029-ig két évük lesz felkészülni a menetrend szerinti következő európai parlamenti és helyhatósági választásokra. Majd még mindig lesz egy szűk év, 2029 őszétől 2030 tavaszáig a finomhangolásra a következő országgyűlési választásokig.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes műsort alább nézhetik vagy hallgathatják vissza.