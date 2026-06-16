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Újszülött baba és a szülői kéz.
Nyitókép: Getty Images/Avalon_Studio

Sokáig nem kért orvosi segítséget, végül belehalt az otthonszülésbe egy influenszer

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A halál oka egy olyan szülés utáni vérzés volt, ami kórházban rendkívül ritkán végződik halállal, ezért sok a rejtélyes dolog a történtek körül. A nő állítólag félt a kórházi beavatkozásoktól, például a császármetszéstől is.

Belehalt egy kezelhető szövődménybe egy 30 éves ausztrál influenszer, miután képzett egészségügyi szakember segítsége nélkül, otthon hozta világra a kisfiát – írja a szeretlekmagyarorszag.hu a The Guardian beszámolója alapján.

A halottkémi vizsgálat során kiderült az is, hogy Stacey Warnecke-nél a szülés után körülbelül 25 perccel távozott a méhlepény, ami a férj becslése szerint akár másfél literes vérveszteséggel is járhatott.

A nő légszomjra panaszkodott, de kétszer is elutasította, hogy mentőt hívjanak.

A szülésnél jelen lévő dúla azt mondta neki, pánikrohama van. Körülbelül egy órával a szülés után a nő végül beleegyezett a segítségkérésbe.

Egy mentőápoló tíz percen belül a helyszínre ért, de azonnal további segítséget kért, miután a nőt a szülőmedence és a kanapé között, a padlón fekve találta. A nő zavart volt, szaporán lélegzett, és egy nagy vérrög volt mellette a padlón. Az intenzív ellátást nyújtó egység a beszámolók szerint hajnali fél 5 után érkezett meg, de akkor már nem volt mérhető Stacey Warnecke vérnyomása.

Nem sokkal később az influenszer szíve leállt. A kórházban is több szívleállást és folyamatos vérzést kellett kezelniük az orvosoknak.

Az ellátáshoz a kórház teljes vérkészletét felhasználták. A műtét után újabb szívleállása volt a nőnek, aki végül meghalt.

A dúla támadások kereszttüzébe került, mert gyanúsan viselkedett. Miután Stacey Warnecke meghalt, a dúla távozott a kórházból, és visszament a házba azért, hogy állítása szerint kitakarítson. A halottkémet segítő jogász szerint nem világos, hogy felmerült-e bárkiben, hogy a helyszínt egy esetleges vizsgálat miatt érintetlenül kellene hagyni.

A boncolást végző szakember közölte:

a halál oka egy olyan szülés utáni vérzés volt, ami kórházban rendkívül ritkán végződik halállal.

Mint mondta, a vérveszteség gyorsan felismerhető és viszonylag könnyen ellátható. Egy egészségügyi dolgozó a vallomásában arról beszélt, hogy korábban csak a „harmadik világban” látott ilyen halálesetet.

Stacey Warnecke állítólag félt a kórházi beavatkozásoktól, például a császármetszéstől, és a férjével együtt aggodalommal figyelték a Covid-19 alatti oltási kötelezettségeket is. Ő döntött úgy, hogy nem kér ultrahangvizsgálatot és terhességi cukorbetegség-szűrést sem.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Külföld    Sokáig nem kért orvosi segítséget, végül belehalt az otthonszülésbe egy influenszer

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