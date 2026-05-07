Hantavírus: kórházban vizsgálnak egy légiutas-kísérőt

A légiutas-kísérő jelenleg az amszterdami UMC kórházában van, és további vizsgálatokon esik át – mondta el az AFP francia hírügynökségnek Mischa Stubenitsky, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

A holland RTL hírportál arról számolt be, hogy a stewardess kapcsolatba került azzal 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg.

Mindketten a Hondius luxus óceánjáró utasai voltak, amelyen többen elkapták a vírust.

A KLM légitársaság szerdán közölte, hogy egyik járatával egy holland nő Johannesburgból akart Amszterdamba utazni április 25-én éjszaka. „Az utas akkori egészségi állapota miatt a személyzet úgy döntött, hogy nem engedélyezi számára az utazást ezen a járaton” – közölte a légitársaság. Miután az utast eltávolították a repülőgépről, a járat Hollandiába indult – fűzték hozzá.

A holland nő, aki már a hantavírus-fertőzés tüneteivel szállt le Szent Ilona-szigetén a hajóról, és jutott el repülővel Johannesburgba, április 26-án halt meg egy johannesburgi kórház sürgősségi osztályán.

Több tucatnyi utas szállhatott partra a Hondius óceánjáróról Szent Ilona-szigetén

Mintegy 40 utas szállt partra Szent Ilona-szigetén a Hondius luxus óceánjáró hajóról, már az után, hogy egy utas hantavírus-fertőzés következtében meghalt a hajón – közölték csütörtökön a holland hatóságok.

A holland külügyminisztérium közleménye szerint az utasokat szállító óceánjáró az Atlanti-óceán déli részén fekvő, brit fennhatóság alatt álló Szent Ilona-szigeténél horgonyzott le egy időre. Ezalatt több tucatnyi utas, köztük egy elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót.

A hajót üzemeltető holland Oceanwide Expeditions hajótársaság korábban azt közölte, hogy a holland nő a férje holttestével szállt partra a hajóról Szent Ilonán. A nő ezt követően egy kereskedelmi repülőgéppel Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is elhunyt.

A hajótársaság azt nem ismerte el, hogy a Szent Ilonánál bárki más is leszállt volna a hajóról.

Szerdán derült ki, hogy egy svájci kórházban egy férfinál szintén diagnosztizálták a hantavírus-fertőzést, miután ő is partra szállt Szent Ilonán és hazarepült.

A holland hatóságok arról nem tájékoztattak, hogy hol vannak jelenleg a partra szállt utasok. A dél-afrikai és európai hatóságok megpróbálják felkutatni az elérhetőségüket.

A Hondius óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa – egy holland házaspár és egy német állampolgár – meghalt, többen pedig ápolásra szorultak.

Az óceánjáró fedélzetén nyolc megerősített vagy feltételezett fertőzöttet regisztráltak.

A hajótársaság közlése szerint három embert, köztük a hajó orvosát szerdán szállították el a Zöld-foki-szigetek közelében horgonyzó hajóról, hogy Európába vigyék őket kezelésre.

A dél-afrikai fertőző betegségek intézete szerdán jelentette, hogy az óceánjáró két fertőzött utasának szervezetében kimutatták a hantavírus egy ritka törzsét, amely emberről emberre is terjed.

Nyitókép: Mentők várják a Hondius óceánjáróról evakuált utasok egyikét, egy 56 éves férfit az amszterdami Schiphol repülőtéren 2026. május 7-én.