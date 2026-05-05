ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.75
usd:
309.25
bux:
135935.1
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius mentõcsónakjai a Zöld-foki-szigetek partjainál 2026. május 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint hét megbetegedésbõl kettõ esetben már igazolták a hantavírus-fertõzést. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.
Nyitókép: MTI/AP/Qasem Elhato

Halálos vírus az óceánjárón: a legrosszabbat sem lehet kizárni

Infostart / MTI

Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus a Hondius óceánjárón, ahol a vírus fölütötte a fejét, azonban a terjedés ezen módja továbbra is alacsony kockázatot jelent – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A hantavírust rágcsálók hordozzák, és főleg az ürülékük révén terjed, míg emberről emberre csak nagyon ritkán és nagyon lassan. Dél-Amerikában mindazonáltal már – korlátozott számban – észleltek ilyen eseteket.

Genfi sajtótájékoztatóján Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője elmondta, korlátozott esetekben, például házaspároknál, akik közös kabinon osztoznak, előfordulhat az ilyen terjedés is. Hozzátette, hogy első feltételezések szerint az óceánjárón észlelt vírus megegyezik azzal a törzzsel, amelyet először az Andokban, majd Dél-Amerika más részein, köztük Argentínában is azonosítottak.

A vizsgálat jelenleg is tart – szögezte le.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Az első két fertőzött egy házaspár volt, és vélhetően még az indulás előtt kapták el a vírust, a WHO szerint nem kizárt, hogy egy madárlesen.

A betegek közül mostanáig egy brit állampolgárt sikerült evakuálni – őt egy dél-afrikai kórházban ápolják –, hárman pedig jelenleg is a hajón vannak, ahol jelenleg összesen 150-en rekedtek.

A WHO a nap folyamán bejelentette, a Hondius a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek felé tart, Anselmo Pestana, a szigetek spanyolországi kormánydelegáltja pedig azt mondta, segítséget fognak nyújtani a hajónak, emlékeztetve arra, hogy a Hondiuson spanyol állampolgárok is vannak.

Kedden mindazonáltal a spanyol egészségügyi minisztérium közleményben bejelentette, további járványügyi információktól teszi függővé a kikötési engedélyt. Manuel Domínguez, a Kanári-szigetek régiós kormányzatának alelnöke pedig azt mondta, jobb lenne, ha a hajó a szigetek helyett más spanyol kikötő felé venné az irányt. Mint mondta, ha mégis a Kanári-szigetek lenne a Hondius végcélja, arra csak „a megfelelő garanciák mellett” kerülhet sor.

A hantavírus embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.

Kezdőlap    Külföld    Halálos vírus az óceánjárón: a legrosszabbat sem lehet kizárni

who

betegség

halálos

hantavírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?
Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért

Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért

Egy új, átfogó tudományos tanulmány több mint ötven évnyi kutatási anyag alapján térképezte fel a mélytengeri bányászat várható hatásait az óceánok egyedülálló élővilágára. Az eredmények vegyesek: egyes élőhelyeken évtizedekig tartó károkra kell számítani, míg más területekről még mindig túl keveset tudunk - írja a Phys.org

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni

Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni

Egy eldugott, csak hajóval megközelíthető fülöp-szigeteki partszakasz lett a világ legjobb strandja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 18:50
Létrejöhet a megállapodás a Mollal a NIS megvásárlásáról
2026. május 5. 16:50
Parajdi katasztrófa: nő a kilátástalanság, felelős nincs
×
×