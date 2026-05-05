Halálos vírus az óceánjárón: a legrosszabbat sem lehet kizárni

A hantavírust rágcsálók hordozzák, és főleg az ürülékük révén terjed, míg emberről emberre csak nagyon ritkán és nagyon lassan. Dél-Amerikában mindazonáltal már – korlátozott számban – észleltek ilyen eseteket.

Genfi sajtótájékoztatóján Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője elmondta, korlátozott esetekben, például házaspároknál, akik közös kabinon osztoznak, előfordulhat az ilyen terjedés is. Hozzátette, hogy első feltételezések szerint az óceánjárón észlelt vírus megegyezik azzal a törzzsel, amelyet először az Andokban, majd Dél-Amerika más részein, köztük Argentínában is azonosítottak.

A vizsgálat jelenleg is tart – szögezte le.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Az első két fertőzött egy házaspár volt, és vélhetően még az indulás előtt kapták el a vírust, a WHO szerint nem kizárt, hogy egy madárlesen.

A betegek közül mostanáig egy brit állampolgárt sikerült evakuálni – őt egy dél-afrikai kórházban ápolják –, hárman pedig jelenleg is a hajón vannak, ahol jelenleg összesen 150-en rekedtek.

A WHO a nap folyamán bejelentette, a Hondius a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek felé tart, Anselmo Pestana, a szigetek spanyolországi kormánydelegáltja pedig azt mondta, segítséget fognak nyújtani a hajónak, emlékeztetve arra, hogy a Hondiuson spanyol állampolgárok is vannak.

Kedden mindazonáltal a spanyol egészségügyi minisztérium közleményben bejelentette, további járványügyi információktól teszi függővé a kikötési engedélyt. Manuel Domínguez, a Kanári-szigetek régiós kormányzatának alelnöke pedig azt mondta, jobb lenne, ha a hajó a szigetek helyett más spanyol kikötő felé venné az irányt. Mint mondta, ha mégis a Kanári-szigetek lenne a Hondius végcélja, arra csak „a megfelelő garanciák mellett” kerülhet sor.

A hantavírus embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.