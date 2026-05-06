A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius a Zöld-foki-szigetek partjainál 2026. május 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint hét megbetegedésbõl kettõ esetben már igazolták a hantavírus-fertõzést. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.
Nyitókép: MTI/AP/Qasem Elhato

Biztossá vált: az emberről emberre terjedést lehetővé tévő vírus ölt az óceánjárón

Infostart / MTI

Azonosították a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset a Hondius óceánjáró két fertőzött utasán – közölte a Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete szerdán.

Az intézet beszámolója szerint a Johannesburgban elhunyt holland nő, mind a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében kimutatták a vírustörzset.

„Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni” – szögezték le az intézet részéről.

Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 személyt azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is.

A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal – tette hozzá a tárca.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa – egy holland házaspár és egy német állampolgár – meghalt.

A svájci egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy egy - szintén az andoki vírustörzzsel - fertőzött utast már a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, és a fertőzött férfi feleségét – aki egyelőre nem mutat tüneteket - elővigyázatosságból karanténba helyezték.

Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött – köztük egy holland állampolgár – hazaszállítására, ám részleteket egyelőre nem árult el.

A Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt. Szerdán a TVE spanyol hírtelevízió az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva azt közölte, a hajó a Kanári-szigeteken vagy Tenerifén köthet ki, Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke azonban máris tiltakozott a terv ellen, és bejelentette, hogy az ügyben találkozót kért Pedro Sánchez kormányfőtől.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Egyelőre a magyarok védelmére is szorul, de a vadászgép nélkül maradt NATO-tagállam most bejelentette: ő fog védeni másokat

Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

