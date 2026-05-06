2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Egészségügyi dolgozók védõfelszerelésben evakuálják a holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius utasait a Zöld-foki-szigeteken fekvõ Praia kikötõjében 2026. május 6-án. A Dél-afrikai Köztársaság fertõzõ betegségek intézete közölte, hogy azonosították a hantavírus ritka, emberrõl emberre terjedését lehetõvé tévõ andoki vírustörzset a Hondius óceánjáró két fertõzött utasán. Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötõjébõl, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hétvégén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt.
Nyitókép: MTI/AP/Misper Apawu

A hantavírus hajója kiköt Európában – fotók

Infostart / MTI

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter Madridban.

A tárcavezető elmondta: Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek – tette hozzá.

Mint mondta, az utasokat és a legénységet érkezésük után megvizsgálják, és amennyiben nincs orvosi akadálya, a szükséges biztonsági garanciák mellett intézkednek hazaszállításukról.

„Különösen fogunk ügyelni a biztonságra; nemcsak az érkezőket fogjuk óvni, hanem végrehajtjuk a szükséges közegészségügyi intézkedéseket is annak érdekében, hogy ha bárkinél tünetek jelentkeznek, ne tudja átadni a vírust a lakosságnak” – hangsúlyozta.

Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek, azonban ennek időtartamát azonban még nem határozták meg.

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter hangsúlyozta: Spanyolország a nemzetközi joggal és a humanitárius szellemiséggel összhangban tesz eleget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségnyújtási kérésének.

Véleménye szerint a szervezet azért választotta épp a dél-európai országot, mert amellett, hogy felkészült egy ilyen összetett helyzet kezelésére, rendelkezik a szükséges uniós mechanizmussal is, amely a lehető legbiztonságosabb körülmények között garantálja az emberek hazaszállítását.

A Hondius nevű holland óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből a Zöld-foki Köztársaság felé tartva az Atlanti-óceánon keresztül. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hét végén jelentette be, hogy az utasok közül hárman meghaltak.

A hajón további öt embernél észlelték a hantavírus-fertőzést vagy annak gyanúját, mostanra viszont már mindannyiukat evakuálták. Egy férfit a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, egyelőre tünetmentes feleségét pedig elővigyázatosságból karanténba helyezték. További három fertőzött utas jelenleg egy egészségügyi repülőgépen utazik Hollandiába, ahol orvosi ellátásban részesülnek.

A Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete szerdán bejelentette: a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset azonosították két fertőzött személy mintájában is.

„Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni” – hangsúlyozta az intézmény.

A Zöld-foki Köztársaság a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt a Hondiustól.

Nyitókép: Egészségügyi dolgozók védõfelszerelésben evakuálják a holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius utasait a Zöld-foki-szigeteken fekvõ Praia kikötõjében 2026. május 6-án.

Praia, 2026. május 6. Egészségügyi dolgozók védõfelszerelésben evakuálják a holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius utasait a Zöld-foki-szigeteken fekvõ Praia kikötõjében 2026. május 6-án. A Dél-afrikai Köztársaság fertõzõ betegségek intézete közölte, hogy azonosították a hantavírus ritka, emberrõl emberre terjedését lehetõvé tévõ andoki vírustörzset a Hondius óceánjáró két fertõzött utasán. Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötõjébõl, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hétvégén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt. MTI/AP/Misper Apawu
A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius a Zöld-foki-szigeteken fekvõ Praia kikötõ közelében 2026. május 6-án. MTI/AP/Misper Apawu

Járványszerűen terjed a rövidlátás, és ennek egyik oka az, hogy a mobiltelefonozás és a számítógép-használat miatt egész nap közelre nézünk. Erről a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakember szerint ennek érdekében Kínában bevezettek egy új iskolaépítési módszert is.
Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.

The Israeli strike, which Prime Minister Benjamin Netanyahu said targeted a senior Hezbollah commander, is the first to hit Beirut's suburbs since the April ceasefire.

