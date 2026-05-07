Biológus a hantavírusról: hazánkban kétféle típus terjed

A hantavírusok által okozott betegségek földrajzi elterjedésük alapján különbözőek lehetnek. Az óvilági hantavírusok, amelyek Európában és Ázsiában fordulnak elő, jellemzően lázat, fejfájást, gasztrointesztinális tüneteket okoznak. Az újvilági hantavírusok pedig már súlyos légzőszervi tüneteket is okozhatnak – mondta el Koroknai Anita, az NNGYK Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumának biológusa az InfoRádióban.

Hozzátette, a hantavírusok elsősorban rágcsálók által terjesztett kórokozók. A fertőzés emberekben jellemzően közvetlen vagy közvetett módon a fertőzött rágcsálók váladékaival való érintkezés során alakul ki, tehát cseppfertőzés útján nem terjed.

Nem kell számítani nagy hantavírus-járványok kialakulására

– hangsúlyozta a biológus.

Mint elmondta, a megbetegedést tünetileg lehet kezelni. Hazánkban kétféle, Európában is előforduló hantavírus-típus terjedt egyébként el, a Puumala és a Dobrava-Belgrade. 2024-ben nyolc ilyen eset volt, 2025-ben pedig három eset. Kiemelte, rendelkezésükre áll a szükséges szakmai, diagnosztikai háttér a fertőzések azonosítására.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.