ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.03
usd:
309.68
bux:
135213.61
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Három ember meghalt feltehetően hantavírus-fertőzés miatt egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap.
Nyitókép: Pexels.com

Halálos fertőzés az óceánjárón

Infostart / MTI

Három ember meghalt feltehetően hantavírus-fertőzés miatt egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap.

A WHO tájékoztatása szerint három másik ember is megfertőződhetett.

Az Egészségügyi Világszervezet az AP amerikai hírügynökségnek eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy a vizsgálat ugyan még zajlik, de legalább egy esetben megerősítették a vérzéses lázzal járó betegséget.

Az egyik fertőzöttet jelenleg egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán ápolják, a WHO pedig az ottani hatóságokkal azon dolgozik, hogy a tünteket mutató másik két utast is evakuálják a fedélzetről.

A WHO szerint a vírus főleg rágcsálók vizeletével és a száraz ürülékével terjed.

A WHO ugyan nem azonosította az érintett kirándulóhajót, de a dél-afrikai sajtó szerint a Hondius nevű hajóról van szó, amely Argentínából indult a Zöld-foki Köztársaságba. A tengeri hajóforgalmat nyomon követő MarineTraffic honlap szerint egy holland zászló alatt közlekedő hajóról van szó, amely vasárnap este a Zöld-foki főváros, Praia kikötőjében tartózkodott.

Kezdőlap    Külföld    Halálos fertőzés az óceánjárón

who

betegség

halottak

fertőzés

atlanti-óceán

kirándulóhajó

hantavírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Tudósítónktól

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai Bizottság megelégelte a bírálatokat, Berlint és Párizst tolta a tűzvonalba

Európai Bizottság megelégelte a bírálatokat, Berlint és Párizst tolta a tűzvonalba

Az Európai Bizottság új deregulációs offenzívájának egyik fő célpontja az úgynevezett "gold-plating", vagyis amikor a tagállamok saját pluszkövetelményekkel bonyolítják az uniós szabályokat. Brüsszel 2029-ig 25 százalékkal csökkentené a vállalkozások adminisztratív terheit, évi 37,7 milliárd eurós megtakarítást célozva, és tizenkét kiemelt területen ígér szabályozási nagytakarítást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?

A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Trump says "Project Freedom" is a "humanitarian gesture" to help ships running low on supplies. Iran insists the strait remains under its control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 08:31
A britek is beszállnak Ukrajna 90 milliárd eurós segélycsomagjába
2026. május 4. 07:20
Most lett elege Donald Trumpnak a Hormuzi-szoros helyzetéből
×
×