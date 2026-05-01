2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Ukrán katona céloz, hogy az orosz állásokra tüzeljen egy M777-es ágyúval a kelet-ukrajnai Donyecki területen húzódó fronton 2025. március 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/Roman Csop

Átszabja hadseregét Ukrajna – itt a terv

Infostart / MTI

Ukrajnában haderőreformot dolgoznak ki - közölte pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A reform keretében zsoldemelést, a szerződéses katonaság rendszerének erősítését és a régóta szolgálók fokozatos leszerelését tervezik.

„A reform júniusban kezdődik – az első eredmények – elsősorban az ukrán védelmi erők katonái, őrmesterei és parancsnokai pénzügyi támogatásának a területén – már júniusban érezhetők lesznek” – írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A reform a harci műveletekért járó fizetések emelésére és a tapasztalat nagyobb súlyozására összpontosít.

  • A front mögött állomásozó csapatok zsoldja várhatóan majdnem 50 százalékkal nő, 400 eurónak megfelelő összegre.
  • A gyalogsági harci műveletekért járó kifizetés az elnök ígérete szerint a jelenleg a frontszolgálatosoknak járó, több mint 1900 euró több mint háromszorosára nő.

Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Áprilisban az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönt bocsátott Ukrajna rendelkezésére, amelyet Kijev most először közvetlenül a hadsereg finanszírozására fordíthat.

Az ukrajnai elnök azt is jelezte: arra kérte az Egyesült Államok elnökét, hogy tisztázzák azokat a feltételeket, amelyekkel Oroszország rövid távú tűzszünetet javasolt a győzelem napja - május 9. - alkalmából.

„Utasítottuk az Egyesült Államok elnökének munkatársaival kapcsolatot tartó képviselőinket, hogy tisztázzák a rövid távú tűzszünetre vonatkozó orosz javaslat részleteit” – írta.

Az ukrán elnök azt is írta, hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak.

A „legkonzervatívabb becslésekre” hivatkozva Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta, hogy „az agresszor legkevesebb 7 milliárd dollárt vesztett csak az orosz kőolajipar és a finomítóágazat elleni büntetőintézkedéseink közvetlen eredményeképpen – egyrészt a közvetlen támadások, másrészt a szállítások késlekedése révén”.

Egy ukrán biztonsági vezető tájékoztatása szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az uráli Permi területen pénteken immár második egymást követő nap dróntámadást intézett a Lukoilnak az Ukrajnától több mint 1500 kilométernyire található permi kőolajfinomítója ellen, egy másikat pedig az Orenburgi terület déli részén fekvő Orszk városban lévő másik kőolajfinomító ellen.

Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy péntekre virradóra drónokkal eltalált két orosz hajót – a Szobolt és a Gracsonokot – a Kercsi-szorosban.

Oroszország idén már 96 támadást hajtott végre idén az Naftohaz ukrán állami gázipari vállalat létesítményei ellen – közölte Szerhij Koreckij, a cég vezérigazgatója. „Csak 2026 első négy hónapja alatt 96 támadást intéztek a létesítményeink ellen, mindegyik esetében károk keletkeztek, fel kellett függeszteni a működést, és folynak a helyreállítási munkálatok” – írta Koreckij a Facebookon.

Pénteken napközben egy orosz légitámadásban tízen megsebesültek a nyugat-ukrajnai Ternopilben, találat ért ipari és infrastrukturális létesítményeket is – közölte a város polgármestere. A támadás miatt a város több negyedében áramszünet volt – írta Szerhij Nadal a Telegramon. Hozzátette, hogy a támadásban több mint ötven drón vett részt.

Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

A szülészet-nőgyógyászat helyzete a téma.
 

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

„Nem kérünk, követelünk” – komoly tervekkel készülnek a kormánnyal való tárgyalásra Zlati Róberték

Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt

Felfüggesztett tevékenység – Magyar Péter bejelentést tett a húgáról és a leendő igazságügyi miniszterről

Üzentek a bírók az új kormánynak

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

Vázolta elképzeléseit a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere

Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Lépett a Meta: azonnal eltüntették azoknak a hirdetését, akik hatalmas pert zúdíthattak volna a nyakukba

Két amerikai szenátor közös levélben bírálta Mark Zuckerberget, a Meta vezérigazgatóját: a politikusok azt nehezményezik, hogy a cég eltávolította platformjairól azokat a jogi hirdetéseket, amelyekben ügyvédek a közösségi média káros hatásai miatt indított perekhez kerestek felpereseket – írja a Reuters.

Kiderült, melyik Fideszes politikus örökli meg Szécsi Zoltán mandátumát: hírhedt figuráról van szó

Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba.

Trump says he will hike tariffs on EU cars to 25%

The current level of tariffs charged on goods entering the US from the EU is 15%, under a deal negotiated last July.

