Átszabja hadseregét Ukrajna – itt a terv

A reform keretében zsoldemelést, a szerződéses katonaság rendszerének erősítését és a régóta szolgálók fokozatos leszerelését tervezik.

„A reform júniusban kezdődik – az első eredmények – elsősorban az ukrán védelmi erők katonái, őrmesterei és parancsnokai pénzügyi támogatásának a területén – már júniusban érezhetők lesznek” – írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

A reform a harci műveletekért járó fizetések emelésére és a tapasztalat nagyobb súlyozására összpontosít.

A front mögött állomásozó csapatok zsoldja várhatóan majdnem 50 százalékkal nő, 400 eurónak megfelelő összegre.

A gyalogsági harci műveletekért járó kifizetés az elnök ígérete szerint a jelenleg a frontszolgálatosoknak járó, több mint 1900 euró több mint háromszorosára nő.

Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Áprilisban az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönt bocsátott Ukrajna rendelkezésére, amelyet Kijev most először közvetlenül a hadsereg finanszírozására fordíthat.

Az ukrajnai elnök azt is jelezte: arra kérte az Egyesült Államok elnökét, hogy tisztázzák azokat a feltételeket, amelyekkel Oroszország rövid távú tűzszünetet javasolt a győzelem napja - május 9. - alkalmából.

„Utasítottuk az Egyesült Államok elnökének munkatársaival kapcsolatot tartó képviselőinket, hogy tisztázzák a rövid távú tűzszünetre vonatkozó orosz javaslat részleteit” – írta.

Tűzszüneti tárgyalások Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, hogy az orosz elnök szerdán telefonon megvitatta az amerikai elnökkel a május 9., a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tartandó tűzszünetet. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő viszont csütörtökön azt közölte, hogy nem hoztak végleges döntést, és Putyin fog dönteni a konkrét feltételekről.



Zelenszkij most közölte, hogy Ukrajna hosszabb távú tűzszünetet javasol.

Az ukrán elnök azt is írta, hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak.

A „legkonzervatívabb becslésekre” hivatkozva Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta, hogy „az agresszor legkevesebb 7 milliárd dollárt vesztett csak az orosz kőolajipar és a finomítóágazat elleni büntetőintézkedéseink közvetlen eredményeképpen – egyrészt a közvetlen támadások, másrészt a szállítások késlekedése révén”.

Egy ukrán biztonsági vezető tájékoztatása szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az uráli Permi területen pénteken immár második egymást követő nap dróntámadást intézett a Lukoilnak az Ukrajnától több mint 1500 kilométernyire található permi kőolajfinomítója ellen, egy másikat pedig az Orenburgi terület déli részén fekvő Orszk városban lévő másik kőolajfinomító ellen.

Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy péntekre virradóra drónokkal eltalált két orosz hajót – a Szobolt és a Gracsonokot – a Kercsi-szorosban.

Oroszország idén már 96 támadást hajtott végre idén az Naftohaz ukrán állami gázipari vállalat létesítményei ellen – közölte Szerhij Koreckij, a cég vezérigazgatója. „Csak 2026 első négy hónapja alatt 96 támadást intéztek a létesítményeink ellen, mindegyik esetében károk keletkeztek, fel kellett függeszteni a működést, és folynak a helyreállítási munkálatok” – írta Koreckij a Facebookon.

Pénteken napközben egy orosz légitámadásban tízen megsebesültek a nyugat-ukrajnai Ternopilben, találat ért ipari és infrastrukturális létesítményeket is – közölte a város polgármestere. A támadás miatt a város több negyedében áramszünet volt – írta Szerhij Nadal a Telegramon. Hozzátette, hogy a támadásban több mint ötven drón vett részt.