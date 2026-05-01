2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
A Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornáján közreadott, videófelvételrõl készített képen füst száll fel az ukrán dróntámadást szenvedett tuapszei olajfinomítóból 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornája/Venyiamin Kondratyev

„Olaj hullik az égből” – ökológiai katasztrófa Tuapszéban

Infostart / MTI

Újabb dróncsapás – a héten már a negyedik – érte az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőt, a támadás tüzet okozott, de senki nem sérült meg – közölték helyi tisztviselők péntek kora reggel.

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására.

A térségben kedd óta rendkívüli állapot van érvényben, amikor egy támadás hatalmas tüzet okozott a helyi olajfinomítóban, amelynek nyomán leállt annak termelése, és olaj került a part menti vizekbe. A finomítóban a tüzet csütörtök reggelre eloltották.

A hatóságok közlése szerint csütörtökön mentőalakulatokat vezényeltek a part öt újabb, olajjal szennyezett szakaszának megtisztítására. Összességében 12 600 köbméter szennyezett anyagot takarítottak el Tuapszében.

Tuapsze, 2026. április 29. A Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornáján közreadott, videófelvételrõl készített képen tuapszei lakosok kiömlött olajat gyûjtenek a tengerparton 2026. április 29-én, miután ukrán dróntámadás érte a tuapszei olajfinomítót. MTI/AP/Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornája/Venyiamin Kondratyev
A Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornáján közreadott, videófelvételrõl készített képen tuapszei lakosok kiömlött olajat gyûjtenek a tengerparton 2026. április 29-én, miután ukrán dróntámadás érte a tuapszei olajfinomítót.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) a támadás után azt tanácsolta a lakosoknak, hogy a levegőben megemelkedett benzolszint miatt korlátozzák a szabadban töltött időt, és tartsák zárva az ablakokat.

Csütörtökön a helyi egészségügyi hatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy kizárólag palackozott vizet használjanak, kerüljék a csapvíz és a természetes forrásokból származó víz fogyasztását. A májusi ünnepi rendezvényeket lemondták.

A CNN azt írta, a Rosneft tulajdonában lévő Tuapsze olajfinomító elleni keddi ukrán dróntámadásból felszálló sűrű mérgező füst- és tűzoszlop majdnem elérte a környező Kaukázus hegyeinek magasságát. A tüzet csütörtökre szüntették meg. Az április 16-i és 20-i két korábbi támadás tüzeinek eloltása szintén napokig tartott,

a mérgező anyagok fekete esőben ömlöttek, és olajos szennyel borították be az autókat és az utcákat, ami a szakértők szerint az elmúlt évek legsúlyosabb környezeti katasztrófájához vezetett a régióban.

„Szó szerint hullik az olaj az égből. Nem kapunk levegőt. Az egész város fűtőolaj szagát árasztja, az anyag az autókra csöpög” – mondta a CNN-nek Elmira Ayrapetyan, egy vállalkozó, aki egy márkaépítő ügynökséget vezet a közeli Krasznodarban, és azért érkezett Tuapszéba, hogy segítsen a takarításban.

A cikk szerint az önkéntesek részben azért gyűltek össze a településen, mert közel két hét – és három, gyors egymásutánban lezajlott támadás – után tudtak csak reagálni a regionális és szövetségi hatóságok. reagáltak.

A CNN által hitelesnek talált műholdfelvételek és közösségi médiás videók szerint az olaj a Tuapsze folyóba és a tengerbe ömlött. A keddi támadás előtt készült műholdképek elemzése szerint az olaj legalább 50 kilométer távolságba eljutott a parttól.

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Kiszivárgott: szupermodern fegyverrendszert adott Izrael egykori ősellenségének

Kiszivárgott: szupermodern fegyverrendszert adott Izrael egykori ősellenségének

A Financial Times értesülései szerint Izrael fejlett fegyverrendszereket, köztük Iron Beam lézeres légvédelmi rendszert telepített az Egyesült Arab Emírségekbe az iráni háború során.

Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság?  A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

