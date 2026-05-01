„Olaj hullik az égből” – ökológiai katasztrófa Tuapszéban

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására.

A térségben kedd óta rendkívüli állapot van érvényben, amikor egy támadás hatalmas tüzet okozott a helyi olajfinomítóban, amelynek nyomán leállt annak termelése, és olaj került a part menti vizekbe. A finomítóban a tüzet csütörtök reggelre eloltották.

A hatóságok közlése szerint csütörtökön mentőalakulatokat vezényeltek a part öt újabb, olajjal szennyezett szakaszának megtisztítására. Összességében 12 600 köbméter szennyezett anyagot takarítottak el Tuapszében.

A Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornáján közreadott, videófelvételrõl készített képen tuapszei lakosok kiömlött olajat gyûjtenek a tengerparton 2026. április 29-én, miután ukrán dróntámadás érte a tuapszei olajfinomítót. MTI/AP/Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó Telegram-csatornája/Venyiamin Kondratyev

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) a támadás után azt tanácsolta a lakosoknak, hogy a levegőben megemelkedett benzolszint miatt korlátozzák a szabadban töltött időt, és tartsák zárva az ablakokat.

Csütörtökön a helyi egészségügyi hatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy kizárólag palackozott vizet használjanak, kerüljék a csapvíz és a természetes forrásokból származó víz fogyasztását. A májusi ünnepi rendezvényeket lemondták.

A CNN azt írta, a Rosneft tulajdonában lévő Tuapsze olajfinomító elleni keddi ukrán dróntámadásból felszálló sűrű mérgező füst- és tűzoszlop majdnem elérte a környező Kaukázus hegyeinek magasságát. A tüzet csütörtökre szüntették meg. Az április 16-i és 20-i két korábbi támadás tüzeinek eloltása szintén napokig tartott,

a mérgező anyagok fekete esőben ömlöttek, és olajos szennyel borították be az autókat és az utcákat, ami a szakértők szerint az elmúlt évek legsúlyosabb környezeti katasztrófájához vezetett a régióban.

„Szó szerint hullik az olaj az égből. Nem kapunk levegőt. Az egész város fűtőolaj szagát árasztja, az anyag az autókra csöpög” – mondta a CNN-nek Elmira Ayrapetyan, egy vállalkozó, aki egy márkaépítő ügynökséget vezet a közeli Krasznodarban, és azért érkezett Tuapszéba, hogy segítsen a takarításban.

A cikk szerint az önkéntesek részben azért gyűltek össze a településen, mert közel két hét – és három, gyors egymásutánban lezajlott támadás – után tudtak csak reagálni a regionális és szövetségi hatóságok. reagáltak.

A CNN által hitelesnek talált műholdfelvételek és közösségi médiás videók szerint az olaj a Tuapsze folyóba és a tengerbe ömlött. A keddi támadás előtt készült műholdképek elemzése szerint az olaj legalább 50 kilométer távolságba eljutott a parttól.