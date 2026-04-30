Nyitókép: Unsplash

Így rotál az ukrán sereg a fronton

Infostart / MTI

Aláírta a frontvonalon szolgálatot teljesítő katonák kötelező rotációjáról szóló parancsot Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön – közölte a főtiszt Telegram-csatornája.

A parancsnokoknak biztosítaniuk kell annak feltételeit, hogy a katonák legfeljebb két hónapig maradjanak harci pozíciókban. „Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” – áll a bejegyzésben.

A parancs meghatározza, hogy a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása, valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka közölte, hogy a drónok harctéri dominanciája miatt a hadviselés logikája is megváltozott: „jelentősen átalakultak az arcvonal, a hátország és a harci rendek mélységének fogalmai, bonyolultabbá vált a logisztika és a harctéren való mozgás, valamint az első vonalról a hátországba történő áthelyezés”.

ukrajna

háború

olekszandr szirszkij

rotáció

frontvonal

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

„Radikálisan mérsékelt” frakciót ígér a KDNP

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?

A prognózisok szerint 2050-re közel 10 milliárd ember élhet majd a Földön, ami az erősödő környezeti kihívások, a klímaváltozás, a kórokozónyomás és a talajromlás mellett komoly kihívást jelent az ellátási lánc oldaláról is. Hogy mire számíthatunk ezekkel kapcsolatban az elkövetkező 25 évben, arról beszélgetünk az Alapvetés podcast műsorában Gelencsér Andrással, a Pannon Egyetem egyetemi tanárával és Potori Norberttel, az AKI Agrárgazdasági Igazgatóságának vezetőjével.

Hatalmas razziát indítottak az ellenőrök, ez a tavaszi kedvenc van a célkeresztben, gyorsan repülhetnek a milliós bírságok

Tavaly minden 10. szamócatétel kifogásolt volt, most új országos razzia indul az árusoknál.

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

The 45-year-old suspect, who was arrested on suspicion of attempted murder, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

Itt az ukrán reakció Putyin javaslatára
Közvetítenének az osztrákok a magyar aztbesztügyben
