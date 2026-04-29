2026. április 29. szerda Péter
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. január 22-én. Az uniós törvényhozás január 20. és 23. között ülésezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Súlyos eurómilliárdok égtek el hetek alatt – és ez még csak a kezdet?

Az Európai Bizottság elnöke a szövetség plenáris ülésén hangsúlyozta: csökkenteni kell a külső energiafüggőséget, és erősíteni kell a saját, megfizethető és tiszta energiaforrásokat, beleértve a megújulókat és a nukleáris energiát is, hiszen a válság már most kevésbé érinti azokat a tagállamokat, ahol nagyobb szerepet kapnak az energiamixben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások.

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Von der Leyen kiemelte, hogy a konfliktus mindössze 60 napja alatt az EU több mint 27 milliárd euróval többet volt kénytelen fosszilis energiahordozókra költeni anélkül, hogy ténylegesen többet importált volna.

Az uniós vezető szerint a megoldás egyértelmű: csökkenteni kell a külső energiafüggőséget, és erősíteni kell a saját, megfizethető és tiszta energiaforrásokat, beleértve a megújulókat és a nukleáris energiát is, a technológiasemlegesség elvének tiszteletben tartásával. Hozzátette:

„már jelenleg is kevésbé érinti a válság azokat a tagállamokat, amelyek energiamixében nagyobb arányban szerepelnek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású források”.

Példaként Svédországot említette, ahol a gázár megawattóránkénti egy eurós emelkedése mindössze 0,04 euróval növeli az áram árát, mivel a villamosenergia-termelés döntő része megújuló és nukleáris forrásból származik. Hangsúlyozta: ez az út vezet az EU jövőbeli sokkokkal szembeni ellenálló képességéhez és energiafüggetlenségéhez.

Kiemelte: a tagállamok eltérő energiaszerkezete miatt nem létezik egységes, mindenki számára megfelelő megoldás, ezért a bizottság olyan intézkedéscsomagot terjesztett elő, amely rugalmasan alkalmazható az unió különböző részein. A javaslat három pillérre épül: az európai szintű koordináció erősítésére a fogyasztók és vállalkozások célzott védelmére – például közös gázbeszerzés által és az olajkészletek felszabadításának összehangolásával – , valamint az energiaigény csökkentésére és a villamosítás felgyorsítására. Ursula von der Leyen hangsúlyozta:

a közös fellépés hatékonyabb az árak letörésében, miközben a támogatásokat a leginkább rászorulókra kell koncentrálni.

Beszédében kitért az Ukrajnának nyújtott támogatásra is. Közölte: az EU teljesíti a 90 milliárd eurós hitelre tett vállalását, és még ebben a negyedévben folyósítja a 45 milliárd eurós első részletet, amelynek egyharmadát költségvetési célokra, kétharmadát pedig védelmi kiadásokra fordítják. Hozzátette: az első, mintegy 6 milliárd euró értékű védelmi csomag drónok beszerzését tartalmazza.

Kiemelte: az EU továbbra is támogatja Ukrajnát, miközben Oroszország fokozza agresszióját. Felhívta a figyelmet, hogy az unió elfogadta a 20. szankciós csomagot, amely – mint fogalmazott – érzékelhetően hat az orosz gazdaságra, növeli az inflációt és a kamatlábakat, és közvetlenül érinti az orosz lakosságot is. Hozzátette: a Kreml válaszként korlátozza az internetet és a kommunikációt, ami szerinte egy „digitális vasfüggöny” kialakulásához vezet.

A többéves uniós pénzügyi keretről szólva elmondta: a következő uniós költségvetés kulcsfontosságú a versenyképesség szempontjából, ugyanakkor 2028-tól megkezdődik helyreállítási alapok hiteleinek visszafizetése. Hangsúlyozta:

az új prioritások finanszírozása és a hagyományos politikák fenntartása mellett elengedhetetlen új saját források bevezetése.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő felszólalásában hangsúlyozta: a közel-keleti háború gazdasági értelemben megint Európát sújtja a legjobban, leginkább az energiaellátásban.

A politikus szerint a következmények „szörnyűségesek”: másfél hónap alatt 24 milliárd euróval nőtt az európai energiaimport számla, ami egy négytagú családnak 210 eurós többletköltséget jelent.

Hozzátette: a kőolaj ára 54 százalékkal, a földgázé 43 százalékkal, a dízelé 26 százalékkal emelkedett. Úgy fogalmazott: mindez az itt korábban hozott döntések következménye, mivel a beszerzési és termelési lehetőségeket nem bővítették, hanem szűkítették, „boszorkányüldözést” folytattak az atomenergia ellen, és levágták Európát az olcsóbb keleti forrásokról. Dömötör Csaba szerint így már nemcsak az a kérdés, hogy meddig emelkedhetnek még az árak, hanem az is, hogy lesz-e egyáltalán elegendő energiaforrás Európában.

Kijelentette: azonnali újratervezésre van szükség, ideológiai szemüveg helyett józan észre. Hozzátette: nem tudja, minek kell még történnie ahhoz, hogy ezt elegen felismerjék, mert „ez így nem mehet tovább, Európa belerokkan”.

európai bizottság

elnök

európai parlament

közel-kelet

ursula von der leyen

iráni háború

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

2026. április 29. 22:02
Vlagyimir Putyin és Donald Trump hosszú telefonon van túl
2026. április 29. 21:49
A németek tovább húznák a nadrágszíjat
