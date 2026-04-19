2026. április 19. vasárnap
Súlyos méreg egy népszerű gyártó bébiételében

Infostart / MTI

Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában - közölte az osztrák rendőrség.

A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint egy 190 grammos "sárgarépa és burgonya" bébiételből vett minta patkánymérget mutatott ki.

Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt járásban. Az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján.

A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. Hozzátette, hogy ez a súlyos helyzet "külső beavatkozás nyomán" alakult ki, és a SPAR ausztriai forgalmazói hálózatát érinti.

Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére.

Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták - további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos méreg egy népszerű gyártó bébiételében

ausztria

bébiétel

patkányméreg

Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban

Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban

Az Alpokban közel 2000 méteres magasságban egy száz méteres gát peremén állva, majd egy sziklaalagútban, testközelből néztük meg, hogyan épül Ausztria energiarendszerének egyik következő kulcseleme. A vízenergia az osztrák áramtermelés gerince, de a klímaváltozás új kihívások elé állítja a modellt: egy több mint egymilliárd eurós beruházás azt próbálja megoldani, hogyan lehet a hegyeket egyfajta óriási energiatárolóként működtetni az egyre kiszámíthatatlanabbá váló energiaellátásban.

Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitel, ha így lesz

Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitel, ha így lesz

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

