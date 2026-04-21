Magyarországra is kerülhetett a mérgezett bébiételből, visszahívják a terméket

Mint arról az Infostart is beszámolt, patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában.

Az osztrák sajtó azt írta, hogy március végén kaphatott e-mailt a németországi, Bajorországban található pfaffenhofeni HiPP-telephely, amelyben kétmillió euró befizetését követelték április 2-ig. Lapok szerint a cég csak április 16-án olvasta a levelet, két héttel a határidő lejárta után.

Az üzenet szerint az elkövetők azzal fenyegettek, hogy ha a gyártó nem fizet, mérgezett üvegeket helyeznek el Csehországban, Szlovákiában és a burgenlandi Kismartonban.

Az osztrák rendőrség sürgős lakossági figyelmeztetést adott ki és visszahívta az érintett, 190 gramm töltőtömegű „sárgarépa-burgonya” HiPP bébiételt. Hétfőn még arról szólt a híradás, hogy Magyarországra nincs kihatással a szennyezés, csak az Ausztriában vásárolt bébiételeket kell visszavinni.

Néhány nappal a burgenlandi rendőrség bejelentését követően viszont a magyar fogyasztóvédelem is jelezte, hogy visszahívják az olyan termékeket, amelyek mérgezettek lehetnek – írja a hvg.hu.

A visszahívást a Müller Drogéria Magyarország Bt. kezdeményezte, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve már gondoskodott is, hogy a termék ne lehessen ott a boltjaiban.

Arról továbbra sincs nincs szó, hogy egyetlen, Magyarországon forgalomba került bébiételben is találtak volna patkánymérget, de már azért is visszahívják, mert Ausztriában egy üvegben méreg volt.

A visszahívott termék a Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól elnevezésű bébiétel 190 grammos kiszerelésű változata. A Müller arra kért mindenkit, hogy ha már vásárolt ebből, akkor azt semmiképp ne adja a gyerekének, az árut bármelyik Müller-üzletben visszaveszik akár bontott, akár bontatlan állapotban.