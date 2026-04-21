2026. április 21. kedd Konrád
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy apuka bébiétellel eteti az etetőszékben ülő kisgyermekét.
Nyitókép: Pexels

Magyarországra is kerülhetett a mérgezett bébiételből, visszahívják a terméket

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Már nem csak ausztriai, hanem magyarországi boltokból is visszahívják azt a bébiételt, aminek az üvegében mérget talált az osztrák hatóság.

Mint arról az Infostart is beszámolt, patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában.

Az osztrák sajtó azt írta, hogy március végén kaphatott e-mailt a németországi, Bajorországban található pfaffenhofeni HiPP-telephely, amelyben kétmillió euró befizetését követelték április 2-ig. Lapok szerint a cég csak április 16-án olvasta a levelet, két héttel a határidő lejárta után.

Az üzenet szerint az elkövetők azzal fenyegettek, hogy ha a gyártó nem fizet, mérgezett üvegeket helyeznek el Csehországban, Szlovákiában és a burgenlandi Kismartonban.

Az osztrák rendőrség sürgős lakossági figyelmeztetést adott ki és visszahívta az érintett, 190 gramm töltőtömegű „sárgarépa-burgonya” HiPP bébiételt. Hétfőn még arról szólt a híradás, hogy Magyarországra nincs kihatással a szennyezés, csak az Ausztriában vásárolt bébiételeket kell visszavinni.

Néhány nappal a burgenlandi rendőrség bejelentését követően viszont a magyar fogyasztóvédelem is jelezte, hogy visszahívják az olyan termékeket, amelyek mérgezettek lehetnek – írja a hvg.hu.

A visszahívást a Müller Drogéria Magyarország Bt. kezdeményezte, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve már gondoskodott is, hogy a termék ne lehessen ott a boltjaiban.

Arról továbbra sincs nincs szó, hogy egyetlen, Magyarországon forgalomba került bébiételben is találtak volna patkánymérget, de már azért is visszahívják, mert Ausztriában egy üvegben méreg volt.

A visszahívott termék a Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól elnevezésű bébiétel 190 grammos kiszerelésű változata. A Müller arra kért mindenkit, hogy ha már vásárolt ebből, akkor azt semmiképp ne adja a gyerekének, az árut bármelyik Müller-üzletben visszaveszik akár bontott, akár bontatlan állapotban.

Kezdőlap    Belföld    Magyarországra is kerülhetett a mérgezett bébiételből, visszahívják a terméket

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról
Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Egy év alatt 16 ezer fővel növekedett az öregségi nyugdíjban részesülők száma, az átlagos nyugdíj összege pedig 7,7%-kal, közel 261 ezer forintra emelkedett, de a saját jogú nyugdíjasok közül 937 ezer főnek nem éri el a havi juttatása a 200 ezer forintos küszöböt – olvasható ki a KSH Helyzetkép idei nyugdíjkiadványából. A nyugdíjasok többsége nő, különösen a legidősebb korcsoportokban látható drasztikus eltolódás a nők javára, eközben a nők nyugdíja folyamatosan távolodik a férfiakétól, mostanra a 15%-ot is meghaladja a nemek közti szakadék. Magyarország területi egyenlőtlenségei is erősen kiütköznek a nyugdíjadatokban: a legjómódúbb (Budaörsi) járásban már 312 ezer forint fölött jár az átlagnyugdíj, míg a sereghajtó (Kisteleki) járásban alig éri el a 196 ezer forintot. Mutatjuk, milyen kiinduló helyzetben veszi át a nyugdíjas társadalom ügyeit Magyar Péter – aki rögtön bőkezű pénzosztást helyezett kilátásba az időseknek.

Drámai figyelmeztetés a magyar kutatótól: ami most elkezdődött, az rosszabb a 2022-es rémálomnál

Drámai figyelmeztetés a magyar kutatótól: ami most elkezdődött, az rosszabb a 2022-es rémálomnál

A Tiszántúlon már most látványosak a hosszan tartó csapadékhiány és a vízhiány következményei - figyelmeztet Jakab Gusztáv ökológus, ELTE-oktató.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

2026. április 21. 13:20
Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani
2026. április 21. 13:08
Őrizetbe vettek egy egri férfit, aki megölhette a feleségét
