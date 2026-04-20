Méreggel szennyezett bébiétel: közölte a magyar hatóság, mire kell figyelni

Az eset kapcsán a Nébih haladéktalanul megkezdte a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. A HiPP magyarországi gyáraiban előállított termékek nem érintettek az osztrák, cseh, szlovák piaci eseményekben. Az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszeren (RASFF) sem érkezett arra vonatkozó információ, hogy hazánk érintett lenne az ügyben – olvasható a hatóság oldalán.

Az osztrák rendőrség tájékoztatása szerint szándékosan manipulált, 190 gramm töltőtömegű „sárgarépa burgonyával” felirattal ellátott HIPP bébiételt tartalmazó üveget találtak Schützen am Gebirge-ben (Eisenstadt-Umgebung járás). Mivel az eset az osztrák–magyar határtól (Hegyeshalom-Nickelsdorf) 48 km-re történt, így nem zárható ki, hogy magyar állampolgárok is vásárolhattak a szennyezett bébiételből.

A lefoglalt termékben a Szövetségi Bűnügyi Hivatal vizsgálata patkányméreg jelenlétét mutatta ki. Az osztrák esetet követően a rendőrség Csehországban és Szlovákiában is lefoglalt a megjelölt termékekből.

Az érintett bébiétel jellemzői/ismertető jelei:

az üveg alján fehér matrica piros körrel,

fedél sérült, vagy már nyitott állapotban van,

biztonsági zár hiánya (az első nyitáskor hallható pattanó hang hiánya)

szokatlan vagy rohadt szag (szemtanúk elmondása alapján).

Amennyiben valakinél a fenti tulajdonságokkal rendelkező Hipp bébiétel található:

ne nyissa ki,

ne adja gyermekének,

kesztyűben különítse el a meglévő élelmiszerektől,

amennyiben kapcsolatba került a termékkel, akkor végezzen legalább 30 másodpercig alapos szappanos kézmosást és kerülje a további személyekkel, valamint gyermekekkel való érintkezést.

A német HiPP gyártó elővigyázatosságból az összes érintett terméket kivonta a forgalomból Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában.

Az osztrák hatóságok kérik a lakosság fokozott figyelmét, valamint gyanú esetén, annak mihamarabbi jelentését.