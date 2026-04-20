Méreggel szennyezett bébiétel: közölte a magyar hatóság, mire kell figyelni

Az eset kapcsán a Nébih haladéktalanul megkezdte a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. A HiPP magyarországi gyáraiban előállított termékek nem érintettek az osztrák, cseh, szlovák piaci eseményekben. Az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszeren (RASFF) sem érkezett arra vonatkozó információ, hogy hazánk érintett lenne az ügyben – olvasható a hatóság oldalán.
Az osztrák rendőrség tájékoztatása szerint szándékosan manipulált, 190 gramm töltőtömegű „sárgarépa burgonyával” felirattal ellátott HIPP bébiételt tartalmazó üveget találtak Schützen am Gebirge-ben (Eisenstadt-Umgebung járás). Mivel az eset az osztrák–magyar határtól (Hegyeshalom-Nickelsdorf) 48 km-re történt, így nem zárható ki, hogy magyar állampolgárok is vásárolhattak a szennyezett bébiételből.
A lefoglalt termékben a Szövetségi Bűnügyi Hivatal vizsgálata patkányméreg jelenlétét mutatta ki. Az osztrák esetet követően a rendőrség Csehországban és Szlovákiában is lefoglalt a megjelölt termékekből.
Az érintett bébiétel jellemzői/ismertető jelei:
- az üveg alján fehér matrica piros körrel,
- fedél sérült, vagy már nyitott állapotban van,
- biztonsági zár hiánya (az első nyitáskor hallható pattanó hang hiánya)
- szokatlan vagy rohadt szag (szemtanúk elmondása alapján).
Amennyiben valakinél a fenti tulajdonságokkal rendelkező Hipp bébiétel található:
- ne nyissa ki,
- ne adja gyermekének,
- kesztyűben különítse el a meglévő élelmiszerektől,
- amennyiben kapcsolatba került a termékkel, akkor végezzen legalább 30 másodpercig alapos szappanos kézmosást és kerülje a további személyekkel, valamint gyermekekkel való érintkezést.
A német HiPP gyártó elővigyázatosságból az összes érintett terméket kivonta a forgalomból Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában.
Az osztrák hatóságok kérik a lakosság fokozott figyelmét, valamint gyanú esetén, annak mihamarabbi jelentését.