2026. április 11. szombat
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Folytatódtak az orosz támadások Ukrajában a húsvéti tűzszünet előtti órákban

Ideiglenes, 32 órás tűzszünet lép életbe szombat délután az orosz-ukrán háborúban az ortodox húsvét alkalmából, de a fegyvernyugvást megelőző órákban is folytatódtak az orosz támadások Ukrajna ellen, halálos áldozatok is vannak.

A fegyvernyugvást közvetlenül megelőzően több orosz támadás érte Ukrajna különböző régióit. Az odesszai helyi hatóságok közlése szerint a dróntámadásokban legalább két ember – egy 38 éves nő és egy 32 éves férfi – életét vesztette, és többen megsérültek. A csapások lakóépületekben és egy óvodában is károkat okoztak.

Az északkelet-ukrajnai Szumi városában orosz támadások következtében legalább 14-17 ember sérült meg, köztük egy 14 éves gyermek és egy 87 éves nő. A támadások ott is lakóépületeket, járműveket és egy óvodát rongáltak meg.

A közép-ukrajnai Dnyipropetrovszki területen a regionális vezetés beszámolója szerint péntek estétől kezdve több drón- és tüzérségi csapás érte egyebek mellett Nyikopol, Pokrovszk és Marhanec térségét. A támadások tüzeket okoztak, megrongáltak egy gyárat, egy többszintes lakóépületet és egy üzletet, valamint találatok értek infrastrukturális létesítményeket és lakóházakat is, sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés.

oroszország

dróntámadás

ukrajnai háború

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi országgyűlési választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A hétvégén is hívható a választási információs szolgálat, és e-mailt is lehet küldeni nekik.
 

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Rengetegen fogadták Vácon a miniszterelnököt

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Komoly figyelmeztetés jött a gazdaságról: durván megérezhetjük a zsebünkön a háborút

A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere.

US and Iranian officials meet Pakistani PM in separate talks ahead of peace negotiations

Iranian state TV warns talks could be cancelled if Tehran’s conditions are not met, as details of the negotiations remain unclear.

2026. április 11. 14:30
Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció
2026. április 11. 12:30
Májustól járműnek számít az elektromos roller, és irányjelzőkkel kell felszerelni Ausztriában
