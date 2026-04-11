Folytatódtak az orosz támadások Ukrajában a húsvéti tűzszünet előtti órákban

A fegyvernyugvást közvetlenül megelőzően több orosz támadás érte Ukrajna különböző régióit. Az odesszai helyi hatóságok közlése szerint a dróntámadásokban legalább két ember – egy 38 éves nő és egy 32 éves férfi – életét vesztette, és többen megsérültek. A csapások lakóépületekben és egy óvodában is károkat okoztak.

Az északkelet-ukrajnai Szumi városában orosz támadások következtében legalább 14-17 ember sérült meg, köztük egy 14 éves gyermek és egy 87 éves nő. A támadások ott is lakóépületeket, járműveket és egy óvodát rongáltak meg.

A közép-ukrajnai Dnyipropetrovszki területen a regionális vezetés beszámolója szerint péntek estétől kezdve több drón- és tüzérségi csapás érte egyebek mellett Nyikopol, Pokrovszk és Marhanec térségét. A támadások tüzeket okoztak, megrongáltak egy gyárat, egy többszintes lakóépületet és egy üzletet, valamint találatok értek infrastrukturális létesítményeket és lakóházakat is, sérültekről ugyanakkor nem érkezett jelentés.