Putyin után Zelenszkij is bejelentést tett a fegyverszünetről

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.
„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.
„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök.
Egy olvasónk valószínűleg a pénzmosás- és csalásmegelőzési automatikus rendszerek működésének áldozatául esett, ám itt most valós tranzakciókat állított meg a bank. A késlekedés több százezer forintos árfolyamveszteséget okozott az ügyfélnek. A Revolut algoritmusa látszólag minden logika nélkül, sorozatosan blokkolta a nagyobb összegű tranzakciókat, a rendszer később még az ügyfél saját nevére indított átutalásokat is megállította. A magyar fióktelep elindítása és egy magyar nyelvű ügyfélszolgálat sokat segíthetne az ilyen és ehhez hasonló ügyek hatékonyabb rendezésében. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!