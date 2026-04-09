Húsvéti fegyverszünetet jelentett be az orosz elnök

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki” – állt a közleményben.

„Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját” – olvasható a dokumentumban.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.