ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.58
usd:
338.15
bux:
122023.01
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár

Infostart

Meglehetős vihart kavart Friedrich Merz Bundestagban azzal, hogy a nők ellen erőszak témakörét a migrációval hozta összefüggésbe. Szerinte a bevándorlás jelenti a "robbanásszerű erőszak" legfőbb okát, ami nem csak a nőket, hanem a férfiakat is sújtja, és őt is erősen foglalkoztatja.

A ominózus kijelentés a parlamentben hangzott el, a kancellár képviselők kérdéseire válaszolt. Külön napirendi témát jelentett a nők elleni digitális erőszak, annak megvitatását a szaporodó esetek nyomán az ellenzéki Zöldek és Baloldal Pártja kezdeményezte.

Merz általánosságban az erőszak robbanásszerű növekedéséről beszélt, és azt hangoztatta, hogy ez elsősorban a bevándorlás következménye. Szerinte ez az erőszak nem csak a a nők, hanem a férfiak számára is veszélyt jelent.

"Sok férfit foglalkoztatja ez, és én is közéjük tartozom" - érvelt a kancellár, azonban ez a kijelentése a szóban forgó két ellenzék párt körében kiverte a biztosítékot.

Képviselőik az ARD-nek nyilatkozva felrótták Merznek, hogy a nők elleni erőszak témakörében "reflexszerűen" a bevándorlásra hivatkozik. Szerintük a kancellár nem először teszi azt, az erőszakot elbagatellizálja ahelyett, hogy valamit tenne is ellene.

A kancellár a társadalomban robbanó erőszakról beszélt, mind az analóg, mind a digitális térben, amelyekkel ellen tenni kellett valamit. Az okokról valóban elemezni kell - fogalmazott a kancellár , hangsúlyozva ugyanakkor, hogy az erőszakos cselekmények elkövetői mindenekelőtt a bevándorló csoportok.

"Ez különösen fontos a teljes kép érdekében" - fogalmazott a kancellár.

A szövetségi bűnügyi rendőrség tavaly decemberben közzétett elemzésében eltérő következtetésre jutott. Az adatok szerint 2024-ben a bűncselekmények gyanúsítottjainak kilenc százaléka volt bevándorló, alig 1,5 százalékkal több mint egy évvel korábban.

Az arány ugyanakkor eltérő volt a bűncselekmények "típusait" illetően.. Így az élet elleni bűncselekmények esetében a migráns hátterű gyanúsítottak aránya 12,2 százalék, azaz átlagon felüli volt. A szexuális bűncselekmények aránya ezzel szemben 7.9 százalék, amit átlag alattinak minősítettek

Kezdőlap    Külföld    A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár

németország

erőszak

kancellár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 09:49
Az EP feltételekhez kötné az amerikai termékekre kivetett uniós vámok csökkentését
2026. március 27. 09:23
Kiszabadult a német partoknál bajba jutott bálna – videó
×
×