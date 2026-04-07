Lapértesülés: Modzstaba Hamenei kómában van, nem tud részt venni a döntéshozatalokban

Modzstaba Hamenei egészségi állapota annyira súlyos, hogy állandó kezelésre szorul, ami miatt nem tud részt venni az iráni vezetés döntéshozatalaiban – áll egy amerikai–izraeli hírszerzési adatokon alapuló és a Perzsa-öböl menti szövetségeseikkel megosztott diplomáciai feljegyzésben, amit a The Times hozott nyilvánosságra.

Az 56 éves Modzstaba Hamenei túlélte azt a támadást, amely során az amerikaiak és az izraeliek február végén Ali Hamenei ajatollah rezidenciájára is csapást mértek. Az akkori támadásban nemcsak Ali Hamenei, hanem a lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is életét vesztette. Bár Ali Hamenei fia, Modzstaba nem halt meg, egyes tudósítások szerint a karján és a lábán is súlyosan megsebesült. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter korábban azt mondta, hogy Modzstaba Hamenei végtagveszteséget szenvedett.

Az ifjabb Hamenei a februári támadás óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, még akkor sem, amikor március elején őt választották meg apja utódjának. A The Times azt írja,

a titkosszolgálatok úgy tudják, hogy Komban, Irán szent városában kezelik az új legfőbb vezetőt.

A hvg.hu összefoglaló cikkében felidézi, hogy Modzstaba Hamenei március 12-én kiadott egy közleményt, amelyben egyértelművé tette, hogy fennmarad a Hormuzi-szoros lezárása, illetve megígérte, hogy megtorolják az iráni mártírok kiontott vérét. Március 20-án pedig győzelmet hirdetett az Egyesült Államok és Izrael felett, pontosabban erről olvastak be egy közleményt az állami televízióban.

A csatorna hétfőn közzétett egy feltételezhetően mesterséges intelligenciával készített videót, amelyen az látható, hogy Modzstaba Hamenei belép egy terembe, majd tanulmányozza Izrael dimonai atomerőművének térképét. A szkeptikusok szerint a legfőbb vezető nincs olyan állapotban, hogy megjelenjen a nyilvánosság előtt vagy hiteles felvétel készüljön róla.

Iran responded to threats from the US and Israel by releasing an AI-generated video featuring Khamenei



In the video, Supreme Leader Mojtaba Khamenei enters an operations room, while the screen shows Israel’s Dimona nuclear facility along with its coordinates. pic.twitter.com/6jTsmpgCbv — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

Az ellenzéki iráni csoportok, mozgalmak azt állítják, hogy Modzstaba Hamenei teljesen cselekvőképtelen, kómában van. A The Times cikkében megjegyzik: ha ez igaz, kérdéses, hogy valójában ki Irán legfőbb vezetője, illetve van-e bármilyen hatalma Modzstaba Hameneinek.