ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.21
usd:
329.97
bux:
126086.14
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ali Hamenei ajatollahnak, Irán megölt legfõbb vallási és politikai vezetõjének, illetve a helyére megválasztott fiának, Modzstaba Hamenei ajatollahnak a képét fogja egy gyászoló az amerikai-izraeli légicsapások áldozatául esett katonatisztek és polgári személyek temetési menetén Teheránban 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi

Lapértesülés: Modzstaba Hamenei kómában van, nem tud részt venni a döntéshozatalokban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A titkosszolgálatok úgy értesültek, hogy Komban, Irán szent városában kezelik az új legfőbb vezetőt.

Modzstaba Hamenei egészségi állapota annyira súlyos, hogy állandó kezelésre szorul, ami miatt nem tud részt venni az iráni vezetés döntéshozatalaiban – áll egy amerikai–izraeli hírszerzési adatokon alapuló és a Perzsa-öböl menti szövetségeseikkel megosztott diplomáciai feljegyzésben, amit a The Times hozott nyilvánosságra.

Az 56 éves Modzstaba Hamenei túlélte azt a támadást, amely során az amerikaiak és az izraeliek február végén Ali Hamenei ajatollah rezidenciájára is csapást mértek. Az akkori támadásban nemcsak Ali Hamenei, hanem a lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is életét vesztette. Bár Ali Hamenei fia, Modzstaba nem halt meg, egyes tudósítások szerint a karján és a lábán is súlyosan megsebesült. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter korábban azt mondta, hogy Modzstaba Hamenei végtagveszteséget szenvedett.

Az ifjabb Hamenei a februári támadás óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, még akkor sem, amikor március elején őt választották meg apja utódjának. A The Times azt írja,

a titkosszolgálatok úgy tudják, hogy Komban, Irán szent városában kezelik az új legfőbb vezetőt.

A hvg.hu összefoglaló cikkében felidézi, hogy Modzstaba Hamenei március 12-én kiadott egy közleményt, amelyben egyértelművé tette, hogy fennmarad a Hormuzi-szoros lezárása, illetve megígérte, hogy megtorolják az iráni mártírok kiontott vérét. Március 20-án pedig győzelmet hirdetett az Egyesült Államok és Izrael felett, pontosabban erről olvastak be egy közleményt az állami televízióban.

A csatorna hétfőn közzétett egy feltételezhetően mesterséges intelligenciával készített videót, amelyen az látható, hogy Modzstaba Hamenei belép egy terembe, majd tanulmányozza Izrael dimonai atomerőművének térképét. A szkeptikusok szerint a legfőbb vezető nincs olyan állapotban, hogy megjelenjen a nyilvánosság előtt vagy hiteles felvétel készüljön róla.

Az ellenzéki iráni csoportok, mozgalmak azt állítják, hogy Modzstaba Hamenei teljesen cselekvőképtelen, kómában van. A The Times cikkében megjegyzik: ha ez igaz, kérdéses, hogy valójában ki Irán legfőbb vezetője, illetve van-e bármilyen hatalma Modzstaba Hameneinek.

Kezdőlap    Külföld    Lapértesülés: Modzstaba Hamenei kómában van, nem tud részt venni a döntéshozatalokban

videó

kórház

irán

kezelés

háború

nyilvánosság

ajatollah

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?
Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem véletlen, hogy Kínában nem rúgják ki tömegesen az embereket az AI miatt, kiderült a meglepő ok

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 12:08
Teherautóba rohant egy szupervonat Franciaországban – videó
2026. április 7. 10:38
Újabb súlyos fejlemény a Közel-Keleten
×
×