Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Modzstaba Hamenei csupán a véletlennek köszönheti, hogy életben maradt – írja a The Telegraph híradása nyomán az Index.

A hírügynökség birtokába jutott hangfelvétel tanúsága szerint pillanatokkal azelőtt, hogy az Izraelhez köthető Blue Sparrow típusú ballisztikus rakéták eltalálták otthonát helyi idő szerint február 28-án reggel 9:32-kor

Modzstaba Hamenei sétálás céljából elhagyta az épületet. A hatalmas robbanások pillanatában éppen a kertben tartózkodott, ennek köszönheti az életét.

Ali Hamenei irodájának protokollfőnöke, Mazaher Hosszeini magas rangú hitszónokok és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokai előtt tartott beszédben számolt be részletesen arról, mi történt a legfelsőbb vezető rezidenciáján, amikor az tűz alá került.

A The Telegrahp szerint a megszólalásról kiszivárgott hangfelvétel hitelességét már a független források is megerősítették.

A hangfelvétel szerint a csapás egyidejűleg több célpontot ért a komplexumon belül: három rakéta csapódott be a legfőbb vezető rezidenciájánál, és további találatok érték Modzstaba, illetve fivére, Mosztafa lakóépületét is.

A támadásban életét vesztette Mohammad Pakpúr, a Forradalmi Gárda parancsnoka, Amir Naszirzadeh iráni védelmi miniszter és maga Ali Hamenei is.

A CIA értesülése szerint az utódlás körül sok volt a bizonytalankodás, a Központi Hírszerző Ügynökség úgy tudja, hogy maga Ali Hamenei sem tartotta fiát alkalmasnak a posztra. Az iráni világi vezetők körében állítólag szintén erős ellenállás mutatkozott az örökletes hatalomátadással szemben, amelyet sokan a forradalmi elvekkel összeegyeztethetetlennek tartanak.