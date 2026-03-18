2026. március 18. szerda Ede, Sándor
TEHRAN, IRAN - MARCH 9: posters of a picture of Irans new Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei are displayed as demonstrators gather for a rally in support of the new Supreme Leader at Enghelab Square on March 9, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel continued their joint attack on Iran that began on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
Nyitókép: Majid Saeedi/Getty Images

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Az új legfelsőbb vezető azért élhette túl az amerikai-izraeli légicsapást, ami az apjával is végzett, mert percekkel korábban kiment sétálni egyet a kertbe.

Modzstaba Hamenei csupán a véletlennek köszönheti, hogy életben maradt – írja a The Telegraph híradása nyomán az Index.

A hírügynökség birtokába jutott hangfelvétel tanúsága szerint pillanatokkal azelőtt, hogy az Izraelhez köthető Blue Sparrow típusú ballisztikus rakéták eltalálták otthonát helyi idő szerint február 28-án reggel 9:32-kor

Modzstaba Hamenei sétálás céljából elhagyta az épületet. A hatalmas robbanások pillanatában éppen a kertben tartózkodott, ennek köszönheti az életét.

Ali Hamenei irodájának protokollfőnöke, Mazaher Hosszeini magas rangú hitszónokok és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokai előtt tartott beszédben számolt be részletesen arról, mi történt a legfelsőbb vezető rezidenciáján, amikor az tűz alá került.

A The Telegrahp szerint a megszólalásról kiszivárgott hangfelvétel hitelességét már a független források is megerősítették.

A hangfelvétel szerint a csapás egyidejűleg több célpontot ért a komplexumon belül: három rakéta csapódott be a legfőbb vezető rezidenciájánál, és további találatok érték Modzstaba, illetve fivére, Mosztafa lakóépületét is.

A támadásban életét vesztette Mohammad Pakpúr, a Forradalmi Gárda parancsnoka, Amir Naszirzadeh iráni védelmi miniszter és maga Ali Hamenei is.

A CIA értesülése szerint az utódlás körül sok volt a bizonytalankodás, a Központi Hírszerző Ügynökség úgy tudja, hogy maga Ali Hamenei sem tartotta fiát alkalmasnak a posztra. Az iráni világi vezetők körében állítólag szintén erős ellenállás mutatkozott az örökletes hatalomátadással szemben, amelyet sokan a forradalmi elvekkel összeegyeztethetetlennek tartanak.

ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros 4-0
európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó

Szoboszlai Dominik a Liverpool mostani BL-rekordere, nagy szükség lesz rá ma este a Galatasaray elleni visszavágón is

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Most jött el a kegyelmi pillanat a választási rendszer megváltoztatásához?

Kóczy Á. László és Sziklai R. Balázs a Portfolio.hu-n megjelent írásukban a 106 egyéni választókerület 19 vármegye és a főváros közötti felosztásának azon matematikai módszerét kereste, mellyel leginkább meg lehet felelni a választási törvény előírásának, miszerint az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az országos választókerületi méret számtani átlagától maximum 15%-kal térhet el, és ha ez a különbség eléri a 20%-ot, kötelező a kiosztás módosítása. Egy matematikai probléma legoptimálisabb megoldására tettek javaslatot, s ennek során két hátrányos helyzetű vármegyétől elvennének egy-egy egyéni választókerületet, és azokat a szerencsés(ebb) helyzetű Pest vármegyének és Budapestnek adnák. Véleményem szerint az egyéni választókerületek számának – a listás helyek rovására történő – kettővel (108-ra) történő megemelése kézenfekvő megoldás lehetne. Továbbá úgy vélem, a választási rendszer átfogó kezelését az jelenthetné, ha a választás szabályait egy közvetlenül a nép által választott, erős legitimációjú köztársasági elnök alkotná meg egy erre létrehozott szűk grémium élén.

Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!

Kvízünkben tíz régi focis kifejezést gyűjtöttünk össze, te pedig tesztelheted, mennyire mennek a régies focis kifejezések és szólások.

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

2026. március 18. 17:45
Napokon belül Budapestre érkezhet J. D. Vance amerikai alelnök
2026. március 18. 16:54
Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban
