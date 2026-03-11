ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 11. szerda
Nyitókép: Unsplash

Mégis megsebesült Modzstaba Hamenei, az új ajatollah az apját is megölő támadásban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Korábban az iráni elnök fia még arról számolt be, hogy Modzstaba Hamenei épségben és biztonságban van, az új információk azonban ellenmondanak ennek.

Modzstaba Hamenei, Irán frissen megválasztott vallási vezetője, aki egyben az előző vezető fia is, megsérült ugyanabban a támadásban, amely megölte az apját, ezt Irán ciprusi nagykövete erősítette meg – írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

A diplomata egy Nicosiában adott interjúban arról beszélt, hogy Hameneinek szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte a támadást. Mint mondta, szintén ott volt és megsérült a bombázásban, de erről nem írt a külföldi sajtó. Tudomása szerint a vezető a kezén és a karján sérült meg, jelenleg kórházban van.

A nagykövet azt is hozzátette, hogy azért nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt az új vezető, mert „még nem érzi komfortosnak, hogy beszédet mondjon”.

