Mégis megsebesült Modzstaba Hamenei, az új ajatollah az apját is megölő támadásban

Modzstaba Hamenei, Irán frissen megválasztott vallási vezetője, aki egyben az előző vezető fia is, megsérült ugyanabban a támadásban, amely megölte az apját, ezt Irán ciprusi nagykövete erősítette meg – írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

A diplomata egy Nicosiában adott interjúban arról beszélt, hogy Hameneinek szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte a támadást. Mint mondta, szintén ott volt és megsérült a bombázásban, de erről nem írt a külföldi sajtó. Tudomása szerint a vezető a kezén és a karján sérült meg, jelenleg kórházban van.

A nagykövet azt is hozzátette, hogy azért nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt az új vezető, mert „még nem érzi komfortosnak, hogy beszédet mondjon”.