Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Továbbra sem lehet tudni biztosan, hogy él-e vagy súlyosan sebesült-e Irán új legfelsőbb vezetője. Az iráni kormánymédia tájékoztatása szerint Modzstaba Hamenei vette át a hatalmat a perzsa államban, miután apja, Ali Hamenei az iráni főváros, Teherán elleni amerikai–izraeli csapásokban életét vesztette a konfliktus kezdetén. A brutális erejű támadásban az ifjabb Hamenei feltétezések szerint megsebesült, miközben ,eghalt az édesanyja, a felesége és a lánya is.

Az új vezető a múlt héten adott ki először nyilatkozatot, de a beszédet nem ő maga mondta el, hanem az állami televízió egyik hírolvasója olvasta fel, miközben Modzstaba Hamenei nem jelent meg a kamerák előtt. Ez tovább erősítette a találgatásokat arról, hogy milyen állapotban lehet. A kuvaiti Al-Dzsarida című lap egy iráni forrásra hivatkozva azt írja, hogy

Modzstaba Hameneit Oroszországba szállították kezelésre, és csak akkor térhet vissza Iránba, ha az egészségi állapota javul.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azonban cáfolta ezeket a sajthíreket. A tárcavezető szerint a legfelsőbb vezető jó egészségnek örvend, és teljes mértékben ura a helyzetnek.

Donald Trump amerikai elnök ezzel szemben a hétvégén azt mondta az NBC televíziónak: nem tudja, hogy Modzstaba Hamenei egyáltalán életben van-e. Donald Trump szerint eddig senki sem tudta bizonyítani, hogy az iráni vezető él. Hozzátette:

ha mégis életben van, szerinte a legbölcsebb lépés Irán számára az lenne, ha megadná magát.

A felolvasott beszédben Modzstaba Hamenei kemény hangon üzent az Egyesült Államoknak és Izraelnek. Azt mondta: országa „nem fog lemondani arról, hogy bosszút álljon a mártírok kiontott véréért”. Hangsúlyozta, hogy minden egyes, az ellenség által megölt iráni külön ügyként kerül be „a megtorlás dossziéjába”.

Az új vezető arról is beszélt, hogy Irán más frontok megnyitását is mérlegeli olyan térségekben, ahol az ellenségnek kevés tapasztalata van, és különösen sebezhető lehet. Részleteket azonban nem közölt. Irán korábban több, amerikai, izraeli és zsidó célpontok elleni támadással is kapcsolatba hozható volt világszerte. Abbász Aragcsi külügyminiszter pedig hétfőn talányosan úgy fogalmazott, hogy készek „bárhol folytatni a háborút”.

A találgatások nyomán megszólalt a Kreml is, de nem közölt érdemi információt. Amikor az ajatollah lehetséges moszkvai gyógykezeléséről kérdezték, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt mondta: az orosz kormány nem kommentálja az ilyen jellegű értesüléseket.

Közben az interneten egy másik háborús főszereplő, Benjamin Netanjahu halálhírét is híresztelik, amire reagálva az izraeli miniszterelnök egy videóban üzent. Az előzmény az volt, hogy az összeesküvés-elméletek sorában egy mesterséges intelligenciával készített videó azt sugallta, hogy az izraeli miniszterelnöknek hat ujja van.

Benjmain Netanjahu erre válaszul kiadott egy felvételt, amelyen kávét rendel, majd feltartja mindkét tenyerét. „Ha valaki szeretné megszámolni az ujjaimat, nyugodtan megteheti. Mindkét kezemen ugyanannyit fog találni” – fogalmazott az izraeli kormányfő.