Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
A 2026. február 11-i képen Modzstaba Hameneinek, Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje fiának portréját fogja egy résztvevõ az iráni iszlám forradalom gyõzelmének 47. évfordulója alkalmából tartott teheráni ünnepségen. Az iráni Szakértõk Gyûlése március 8-án Modzstaba Hameneit választotta meg az ország új legfõbb vezetõjének. A 86 éves Ali Hameneivel Teheránra mért légicsapás végzett az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûvelet kezdõnapján, február 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Tovább terjednek a találgatások az új iráni legfelsőbb vezető sorsáról és egészségi állapotáról. Egyes hírek szerint Modzstaba Hameneit az orosz fővárosba szállították kezelésre, miközben Washington és Teherán egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz az ajatollahról.

Továbbra sem lehet tudni biztosan, hogy él-e vagy súlyosan sebesült-e Irán új legfelsőbb vezetője. Az iráni kormánymédia tájékoztatása szerint Modzstaba Hamenei vette át a hatalmat a perzsa államban, miután apja, Ali Hamenei az iráni főváros, Teherán elleni amerikai–izraeli csapásokban életét vesztette a konfliktus kezdetén. A brutális erejű támadásban az ifjabb Hamenei feltétezések szerint megsebesült, miközben ,eghalt az édesanyja, a felesége és a lánya is.

Az új vezető a múlt héten adott ki először nyilatkozatot, de a beszédet nem ő maga mondta el, hanem az állami televízió egyik hírolvasója olvasta fel, miközben Modzstaba Hamenei nem jelent meg a kamerák előtt. Ez tovább erősítette a találgatásokat arról, hogy milyen állapotban lehet. A kuvaiti Al-Dzsarida című lap egy iráni forrásra hivatkozva azt írja, hogy

Modzstaba Hameneit Oroszországba szállították kezelésre, és csak akkor térhet vissza Iránba, ha az egészségi állapota javul.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azonban cáfolta ezeket a sajthíreket. A tárcavezető szerint a legfelsőbb vezető jó egészségnek örvend, és teljes mértékben ura a helyzetnek.

Donald Trump amerikai elnök ezzel szemben a hétvégén azt mondta az NBC televíziónak: nem tudja, hogy Modzstaba Hamenei egyáltalán életben van-e. Donald Trump szerint eddig senki sem tudta bizonyítani, hogy az iráni vezető él. Hozzátette:

ha mégis életben van, szerinte a legbölcsebb lépés Irán számára az lenne, ha megadná magát.

A felolvasott beszédben Modzstaba Hamenei kemény hangon üzent az Egyesült Államoknak és Izraelnek. Azt mondta: országa „nem fog lemondani arról, hogy bosszút álljon a mártírok kiontott véréért”. Hangsúlyozta, hogy minden egyes, az ellenség által megölt iráni külön ügyként kerül be „a megtorlás dossziéjába”.

Az új vezető arról is beszélt, hogy Irán más frontok megnyitását is mérlegeli olyan térségekben, ahol az ellenségnek kevés tapasztalata van, és különösen sebezhető lehet. Részleteket azonban nem közölt. Irán korábban több, amerikai, izraeli és zsidó célpontok elleni támadással is kapcsolatba hozható volt világszerte. Abbász Aragcsi külügyminiszter pedig hétfőn talányosan úgy fogalmazott, hogy készek „bárhol folytatni a háborút”.

A találgatások nyomán megszólalt a Kreml is, de nem közölt érdemi információt. Amikor az ajatollah lehetséges moszkvai gyógykezeléséről kérdezték, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt mondta: az orosz kormány nem kommentálja az ilyen jellegű értesüléseket.

Közben az interneten egy másik háborús főszereplő, Benjamin Netanjahu halálhírét is híresztelik, amire reagálva az izraeli miniszterelnök egy videóban üzent. Az előzmény az volt, hogy az összeesküvés-elméletek sorában egy mesterséges intelligenciával készített videó azt sugallta, hogy az izraeli miniszterelnöknek hat ujja van.

Benjmain Netanjahu erre válaszul kiadott egy felvételt, amelyen kávét rendel, majd feltartja mindkét tenyerét. „Ha valaki szeretné megszámolni az ujjaimat, nyugodtan megteheti. Mindkét kezemen ugyanannyit fog találni” – fogalmazott az izraeli kormányfő.

Tovább terjednek a találgatások az új iráni legfelsőbb vezető sorsáról és egészségi állapotáról. Egyes hírek szerint Modzstaba Hameneit az orosz fővárosba szállították kezelésre. Közben felpörgött egy újabb összeesküvés-elmélet.
 

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Hullámvasút a forint piacán: szédítő tempóban rángatják a magyar devizát

Hullámvasút a forint piacán: szédítő tempóban rángatják a magyar devizát

Gyengüléssel kezdi a napot a forint: kora reggel 340 forintot kell adni egy dollárért, míg az euróért 390 forintot. A hétfő nagy volatilitást hozott a magyar devizában, mindkét nagyobb párral szemben a forint jegyzése 5-5 forintos sávban hullámzott. A kilengések megmaradhatnak a keddi napon is, hiszen a piaci hangulat egyik fő mérője továbbra is az olajár lesz, valamint az iráni háború új fejleményei. A mai napon nem várható nagy adatroham, egyedül az amerikai ADP munkaerőpiaci jelentés tűnik érdekesnek kora délutánról. A forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon, március 17-én. Még mindig nem késő regisztrálni!

Április 1-jén országszerte elindul a kishajók, azaz a vitorlások, motoros hajók és csónakok szezonja.

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

