2026. április 8. szerda Dénes
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán „teljes mértékben és azonnal” megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

„Ez egy kétoldalú tűzszünet” – írta Donald Trump, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.

„Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten” – írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

Donald Trump 10 nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, és az elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet.

Az elnök korábban azt közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel, ugyanakkor egy internetes bejegyzésében azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig, „egy teljes civilizáció fog elpusztulni”, amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát"

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

Nem fizet osztalékot idén a Gránit Bank – derült ki a BÉT honlapján közzétett közgyűlési dokumentumokból, összhangban a társaság által eddig kommunikált tervekkel.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

Iran and US agree to conditional ceasefire and 'safe passage' through Hormuz after Trump's threat

Pakistan had proposed the ceasefire after the US president warned that "a whole civilisation will die tonight" if Iran did not make a deal.

