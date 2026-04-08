Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán „teljes mértékben és azonnal” megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

„Ez egy kétoldalú tűzszünet” – írta Donald Trump, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.

„Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten” – írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

Donald Trump 10 nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, és az elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet.

Az elnök korábban azt közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel, ugyanakkor egy internetes bejegyzésében azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig, „egy teljes civilizáció fog elpusztulni”, amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.