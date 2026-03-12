ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.19
usd:
339.71
bux:
122028.59
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kinevezése óta először üzent az irániaknak és a világnak Modzstaba Hamenei.
Nyitókép: MTI

Máris bekeményített Irán új legfelsőbb vezetője

Infostart

Kinevezése óta először üzent az irániaknak és a világnak Modzstaba Hamenei. Az ajatollah beszédét egy műsorvezető olvasta fel a teheráni televízióban. Ebben a perzsa állam legfőbb irányítója azt ígérte, hogy zárva tartja a Hormuzi-szorost és megbosszulja a most folyó háború iráni mártírjait.

Ezzel kapcsolatban a BBC arra emlékeztet, hogy Modzstaba az izraeli és amerikai légicsapásban nemcsak az apját, hanem az anyját és a feleségét is elveszítette.

Az Al-Dzsazíra azt emelte ki a beszédből, hogy az iráni vezető a térségben lévő összes amerikai katonai bázis azonnali felszámolását sürgette. Modzstaba Hamenei azzal fenyegetőzött, hogy ellenkező esetben országa lecsap ezekre a támaszpontokra.

Ezzel együtt azt hangoztatta, hogy Teherán jó kapcsolatokra törekszik a szomszédos államokkal, bár a területükön lévő amerikai bázisokat támadni fogja.

A legijesztőbb bejelentése azonban kétségtelenül a Hormuzi-szoros lezárása volt.

Korábban már az iráni Forradalmi Gárda vezetői is kilátásba helyezték, hogy felgyújtják azokat a hajókat, amelyek megpróbálnak áthaladni a fontos vízi úton.

Szerdán aztán meg is kezdődtek a támadások. Elsőként két konténer szállítót és egy ömlesztett áruval megrakott teherhajót értek lövések, de áldozatokról nem érkezett jelentés. Csütörtökön viszont már meghalt egy tengerész az egyik, amerikai zászló alatt hajózó olajszállító fedélzetén. A tankerbe robbanóanyaggal megrakott, távolról irányított motorcsónak rohant.

Egy másik tartályhajót is támadás ért, miközben iraki kikötőbe tartott. Mindkét jármű fedélzetén tűz ütött ki. Ugyancsak eltaláltak ismeretlen eredetű lövedékek egy kínai hajót, amelynek legénységét ki kellett menteni a tengerből – jelentette a BBC.

Ezalatt Irán újabb rakétacsapásokat intézett a szomszédai, köztük Bahrein, Omán, Dubai és Katar ellen.

Brit sajtóértesülések szerint a síita köztársaság célja az, hogy minél több területen okozzon károkat a Nyugatnak.

Teherán ugyanis bejelentette, hogy a térségben működő nyugati bankokat és üzleti érdekeltségeket is célba veszi. Dubajban drón csapódott be a nemzetközi pénzügyi negyed közelében. Senki sem sérült meg, de a támadást követően a Citibank úgy döntött, hogy ideiglenesen bezárja az Egyesült Arab Emírségekben működő fiókjainak többségét, a még működő irodák alkalmazottai pedig csak otthonról, távmunkában fognak dolgozni. A régióban jelen lévő más nyugati bankok és vállalkozások is hasonló intézkedéseket hoztak – jelentette a Reuters.

A támadások, illetve az iráni fenyegetések hatására nem csökkennek az olajárak sem, és már meg is haladták a hordónként 100 dollárt. Korábban a BBC arról számolt be, hogy az iráni katonai parancsnokság szóvivője további áremelkedést jósolt. Ebrahim Zolfakari dandártábornok azt nyilatkozta: „Készüljenek fel arra, hogy az olaj ára hordónként 200 dollárra fog emelkedni.”

Az emelkedő olajárakkal kapcsolatban Donald Trump a közösségi médiában azt írta: „az Egyesült Államok messze a világ legnagyobb olajtermelője. Így amikor az olajárak emelkednek, mi rengeteg pénzt keresünk.”

Az elnök azt hangoztatta: Irán megtámadásával nem az USA olajbevételeit akarta növelni, hanem arra törekedett, hogy a perzsa államnak ne lehessenek atomfegyverei.

Washingtoni források azt közölték, hogy a háború eddig már több mint 11 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak.

A brit védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin az egyetlen állami vezető aki hasznot húz az olajárak emelkedéséből. John Healy szerint az árnövekedés pluszbevételt jelent Oroszországnak, így még több pénze lesz az Ukrajna elleni brutális háborúhoz. A tárcavezető azt is közölte: egyre nyilvánvalóbb, hogy Irán aknákat telepített a Hormuzi-szorosba. Márpedig ha ez így van, akkor rendkívül nehéz lesz a vízi út újbóli megnyitása. Úgy vélte, hogy ennek leggyorsabb módja az lenne, ha mihamarabb véget érne a háború.

Kezdőlap    Külföld    Máris bekeményített Irán új legfelsőbb vezetője

olajár

öböl-válság

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista
Egy ciklus vége

Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista
Lezajlott az utolsó plenáris parlamenti ülés, és akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri meg az április 12-i választást, az már biztos, hogy a következő Országgyűlés teljesen más lesz, mint a mostani. A kormányoldalról és az ellenzék soraiból ugyanis nagyon sokan nem indulnak el a voksoláson – összeállításunk róluk szól.
Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában. Közben az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába vezeték körül kialakult vita tisztázása érdekében.
 

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is esnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot változott egy népszerű bolti termék: alig veszed észre, mégis kevesebbet kapsz

Nagyot változott egy népszerű bolti termék: alig veszed észre, mégis kevesebbet kapsz

A kapszulák darabszáma sok csomagnál nem változott, mégis csökkent az összsúly, a módosítás néhol csak néhány gramm.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 16:33
Olasz benzinturisták ostromolják San Marinót
2026. március 12. 16:12
Visszalépett a légkörbe és megsemmisült a NASA egyik műholdja
×
×