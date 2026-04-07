2026. április 7. kedd
Donald Trump amerikai elnök és a felesége, Melania Trump a húsvéti tojásgörgetõ-versenyre összegyûlt vendégeket köszönti a washingtoni Fehér Ház erkélyérõl 2026. április 6-án. Az 1878 óta húsvéthétfõnként megrendezett viadalon a gyermekek fakanállal hajtják elõre a füvön a színes tojásokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg Iránt Donald Trump

Donald Trump "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegette meg Iránt kedden, amivel a megegyezésre szabott határidő lejártára figyelmeztette a teheráni vezetést.

Az amerikai elnök Truth Social internetes oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, nem akarja, hogy megtörténjen a végzetes következmény, de „valószínűleg így lesz”.

Trump ugyanakkor arra is utalt, hogy Iránt a korábbihoz képest megváltozott vezetés irányítja. „Most, hogy megtörtént a teljes és totális rezsimváltás, amelynek nyomán megváltozott, okosabb és kevéssé radikalizált elmék maradtak, lehetséges, hogy valami forradalmi módon csodálatos dolog történhet” – fogalmazott.

Az amerikai elnök egyben emlékeztetett arra, hogy az Irán számára szabott ultimátum a megállapodásra washingtoni idő szerint kedden este 8 óra (magyar idő szerint hajnali 2), és hozzátette: ez „a világ hosszú és bonyolult történelmének egyik legfontosabb pillanata”.

Iránnal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „47 év zsarolás, korrupció és halál végül lezárul”.

Trump a hétvégén arra figyelmeztette Iránt, hogy az ultimátum lejárta után az ország kritikus infrastruktúrája, azaz hidak és erőművek elleni intenzív katonai csapások következnek.

Az amerikai légierő kedden az iráni energiaexport szempontjából meghatározó Harg-sziget ellen hajtott végre újabb csapásokat.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn szóvivője útján arra hívta fel az amerikai elnök figyelmét, hogy a civil infrastruktúra elleni célzott katonai csapásmérés ellentétes a nemzetközi joggal.

Stephane Dujarric úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi jog megsértése akkor is fennáll, ha bizonyos polgári infrastruktúra katonai célokra használt eszköznek minősül.

Az ENSZ-illetékes közölte, hogy amennyiben az amerikai elnök utasítást ad erőművek és hidak elleni támadásokra, akkor bíróság fog dönteni arról, hogy az háborús bűncselekmény-e.

közös sajtótájékoztató

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak” is.
 

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Közlekedési apokalipszis Budapesten – erre kell most figyelni!

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

Ami már biztos: 28 ezer levélszavazat rendben van

A „csendes többség nevében” kampányol a hajrában Lázár János

Harmincezer szavazaton múlhat az ország sorsa Magyar Péter szerint

Dobrev Klára tiszás nevekkel állt elő a brüsszeli kémügyben

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Brutális adót varrnának a cégek nyakába a techvezérek, ha emberek helyett gépeket alkalmaznak

Az OpenAI egy új szakpolitikai dokumentumban arra sürgeti a kormányokat, hogy gondolják újra a gazdaság alapjait.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

