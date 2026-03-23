Infostart.hu
2026. március 23. hétfő
Nagy-Britannia, London.
Nyitókép: Travelpix Ltd / Getty Images

Mentőautók lángoltak Londonban, antiszemita bűncselekmény miatt folyik a nyomozás

Infostart

A járművek a Zsidó Közösségi Mentőszolgálathoz tartoztak, amik a helyi zsidó közösség tagjainak nyújt mentőszolgáltatást és orvosi ellátást.

Felgyújtottak négy mentőautót London külvárosában hétfő hajnalban, a járművek a helyi Zsidó Közösségi Mentőszolgálathoz, a Hatzolah-hoz tartoztak – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz. A mentőautókat birtokló nonprofit szervezet a zsidó közösség tagjainak nyújt mentőszolgáltatást és orvosi ellátást ingyenesen.

„Tudjuk, hogy ez az incidens nagy aggodalmat fog okozni, ezért rendőreink a helyszínen maradnak, hogy sürgős vizsgálatokat végezzenek. Folyamatban van a térfigyelő kamerák felvételeinek vizsgálata” – mondta Sarah Jackson rendőrfőnök. Azt is közölte, hogy egyelőre senkit sem vettek őrizetbe, de már van három lehetséges gyanúsított.

Egy helyi lakos azt mondta a BBC-nek a helyszínen, hogy nem sokkal hajnali fél kettő után hétfőn nagy robbanást hallott, és látta, ahogy a négy mentőautó ég.

A biztonságikamera-felvételeken jól látszik, ahogy két maszkos alak megközelíti a mentőautókat, majd elszaladnak, miután felcsaptak a lángok:

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Ha ez így marad, minden ország megsínyli – drámai figyelmeztetés

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben

Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben

Az orosz támadások nyomán kieső Barátság-vezetéken érkező olajszállítmányok volumenének pótlására Ukrajna egy alternatív olajszállítási útvonalat kínál az Európai Uniónak, főleg Magyarországnak és Szlovákiának. Ám a megoldás nem technikai, hanem politikai akadályokba ütközik: Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök új feltételeket akar a tranzit helyreállításakor, hogy cserébe a két ország elengedje a vétóját az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurónyi hitel esetében.

Óriási könnyítést kaptak a bankok: jelentős könnyítéseket készítenek elő a hatóságok

Óriási könnyítést kaptak a bankok: jelentős könnyítéseket készítenek elő a hatóságok

A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül.

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

