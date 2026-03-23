Mentőautók lángoltak Londonban, antiszemita bűncselekmény miatt folyik a nyomozás

Felgyújtottak négy mentőautót London külvárosában hétfő hajnalban, a járművek a helyi Zsidó Közösségi Mentőszolgálathoz, a Hatzolah-hoz tartoztak – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz. A mentőautókat birtokló nonprofit szervezet a zsidó közösség tagjainak nyújt mentőszolgáltatást és orvosi ellátást ingyenesen.

„Tudjuk, hogy ez az incidens nagy aggodalmat fog okozni, ezért rendőreink a helyszínen maradnak, hogy sürgős vizsgálatokat végezzenek. Folyamatban van a térfigyelő kamerák felvételeinek vizsgálata” – mondta Sarah Jackson rendőrfőnök. Azt is közölte, hogy egyelőre senkit sem vettek őrizetbe, de már van három lehetséges gyanúsított.

Egy helyi lakos azt mondta a BBC-nek a helyszínen, hogy nem sokkal hajnali fél kettő után hétfőn nagy robbanást hallott, és látta, ahogy a négy mentőautó ég.

A biztonságikamera-felvételeken jól látszik, ahogy két maszkos alak megközelíti a mentőautókat, majd elszaladnak, miután felcsaptak a lángok: