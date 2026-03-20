Célra tart egy hóálcát viselő katona a finn hadsereg Kontio 22 fedőnevű éves hadgyakorlatán az észak-karéliai Nurmes térségében 2022. november 29-én. A skandináv ország szárazföldi haderejének legjelentősebb évenkénti gyakorlatozása az idén november 25. és december 2. között zajlik hozzávetőleg nyolcezer katona részvételével, ebből mintegy 4800 sorkatona, kétezer a tartalékos állományú. A műveletek célja a különféle szervezeti egységek működésének összehangolása, valamint a gyors reagálási képesség fejlesztése az ország légierejével és határőrségével együttműködve.
Háborús hangulat: Finnország a legrosszabbra készül

Finnországban már a szupermarketeket is elérte a háborús hangulat, derül ki a BBC friss riportjából. Helsinki azután kezdett el felkészülni a legrosszabbra, hogy az orosz hadsereg újból működésbe hozott egy katonai bázist a két ország határánál.

Finnország tudatában van az Oroszország irányából érkező fenyegetésnek, és mindent megtesz azért, hogy a területét érintő invázió esetén a lehető legfelkészültebben reagáljon a konfliktusra – idézi a BBC írását az Index.

Janne Ahtoniemi például pontosan tudja, mit kell tennie, ha Finnországot orosz támadás érné, de nem azért, mert katona. Az S Group nevű országos szupermarketlánc kockázatkezelési igazgatójaként kiemelt feladata, hogy az 5,6 milliós ország élelmezése háború vagy más válsághelyzet esetén is zavartalan maradjon.

Finnország a „totális védelem” nevű stratégiát követi, amely a katonai és civil szféra szoros együttműködésére épül. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta ez az elv még inkább fókuszba került a háborútól való félelem miatt.

A finn kormány tavaly közzétett biztonsági stratégiája alapján a kritikus ágazatokban működő vállalatok – élelmiszeripari cégek, védelmi ipari szereplők, közlekedési és kiberbiztonsági cégek – részletes válságterveket dolgoznak ki, és követik az állami útmutatásokat. A felkészülés a hagyományos fegyveres konfliktusokon kívül a kibertámadásokra, a pénzügyi rendszer elleni támadásokra és a természeti katasztrófákra is kiterjed.

Az érintett élelmiszeripari vállalatok – köztük az S Group riválisa, a Kesko is – törvényi kötelezettség alapján stratégiai készleteket tartanak fenn lisztből, cukorból és étolajból, ezeket az erre a célra kialakított raktárakban vagy földalatti bunkerekben tárolják. Az óvóhelyek tartalék áramfejlesztőkkel vannak felszerelve, írja a BBC.

A felkészülés részeként az állam minden felnőtt finn állampolgártól elvárja, hogy kivegye a részét az ország védelméből.

Frank Martella professzor jó példa erre. A férfi filozófiát tanít a helsinki Aalto Egyetemen, emellett tartalékos haditengerészeti katona, akit vészhelyzet esetén azonnal be lehet hívni a hadseregbe. Martella azt mondta, ha hívják, akkor bevonul, bár szerinte elképzelhető, hogy a finn honvédség inkább a polgári szaktudására támaszkodna.

A finn társadalom által tanúsított vasfegyelem hátterét De Paola Jennifer helsinki pszichológus kutatta. Arra jutott, hogy a 10–12 éves finn gyerekek a boldogságot nem a szórakozással, hanem a biztonsággal azonosítják, a boldogtalanságot pedig a bizonytalansággal. Ez a szemlélet felnőttkorra is megmarad, és szoros összefüggésben áll azzal, hogy a finnek megbíznak az állami intézményekben.

Ennek ellenére a finnek is tudnak titkolózni. Az S Group munkatársa, Ahtoniemi nem volt hajlandó részleteket megosztani a vállalat háborús terveiről, azzal magyarázva, hogy az „bizalmas információ”. Hasonló a helyzet a Keskónál, ahol egy szóvivő azt mondja, hogy „a szokásos gyakorlatunkkal összhangban nem részletezzük a vészhelyzeti terveinket”.

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Ukrajna bemutatta a Barátság olajvezeték helyreállítási tervét

Robert Fico: Szlovákia készen áll további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben

Orbán Viktor nem engedett az EU-csúcson

Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Kettős árazás lépett életbe a szlovák benzinkutakon

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét

Szigorú tilalom lépett életbe Magyarországon: súlyos büntetés járhat annak, aki ezt figyelmen kívül hagyja

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

