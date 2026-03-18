ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.92
usd:
341.47
bux:
122832.33
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Manfred Weber, az Európai Parlament (EPP) néppárti frakciójának vezetője az uniós testület plenáris ülésén Strasbourban 2020. február 12-én. A parlament az Európai Tanács február 20-i rendkívüli ülését készíti elő, amelynek központi témája a 20212027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés, az úgynevezett többéves pénzügyi keret lesz.
Nyitókép: MTI/EPA/Patrick Seeger

Nekiment saját európai pártcsaládjának a német kancellár néhány kiszivárgott információ miatt

Infostart

Nem akárhonnan kapott bírálatot az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt (EPP) és közvetve annak vezetője, Manfred Weber. A bírálók ugyanis „családtagok”, a német konzervatív CDU és a kisebbik keresztény párt, a bajor CDU elnökei, Friedrich Merz és Markus Söder voltak.

Kiszivárgott ugyanis, hogy az EPP állítólag már korábban kapcsolatot létesített szélsőjobboldali pártokkal, köztük a Németországban a többi Bundestag-beli párt által kiközösített AfD-vel is.

A radikális jobboldali párttal szembeni „tűzfal” érinthetetlenségének fő szószólói „otthon” a német koalíciós pártok, a CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD, a konzervatívok élén pedig Merz és Söder.

Ez az oka annak, hogy az értesülésre feltűnő gyorsasággal reagált a kancellár, aki mindkettőjük nevében üzent, hangsúlyozva, hogy teljes mértékben helytelenítik az ilyen jellegű megállapodásokat.

„Nem vagyunk hajlandók együttműködni az Európai Parlament szélsőjobboldali képviselőivel” – szögezte le Merz, akit a két német közszolgálati médium, az ARD és a ZDF egyaránt idézett.

A dpa német hírügynökség arról számolt be, hogy

az EPP frakciója jóval szorosabban működött együtt az AfD-vel és más jobb-, illetve szélsőjobboldali pártokkal, mint az korábban feltételezték.

A szóban forgó kapcsolatfelvétel állítólag alkalmazotti szinten, különböző „csevegőcsoportok” keretében törént, de emellett az együttműködés magában foglalta az európai parlamenti képviselők személyes találkozóját is.

A téma állítólag a migrációs politika szigorítását célzó jogalkotási indítvány volt. Az AfD „hagyományosan” az illegális bevándorlás elleni harc egyik legfőbb képviselőjének számít.

Merz a beszámolók szerint személyesen Manfred Webert kérte fel arra, hogy „tisztázza a dolgokat”. Weber a bajor CSU tagja is.

Söderrel együtt arra számít, hogy az ilyen kapcsolatfelvételnek véget vetnek, sőt szükség esetén az következményeket is von majd maga után – szögezte le a kancellár.

„Manferd Weber mostantól felelős ezért. Ő is tudja, hogy nem akarjuk ezt az együttműködést”

– üzente Merz.

Markus Söder minderre rátett még egy lapáttal. A bajor vezető müncheni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy „nagyon meglepték, irritálták és felzaklatták” őt és pártját a leleplezések.

Az idézett német közszolgálati médiumok szerint Weber egyelőre nem reagált az üzenetre. A dpa szerint ugyanakkor azt állította, hogy semmit nem tud az említett „csevegőcsoportokról”.

németország

európai parlament

afd

manfred weber

markus söder

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss számokat adtak a japán hatóságok a turizmusról, ami különösen érdekes képet ad a Kínával vívott diplomáciai csatározás közepette – számolt be a Nikkei Asia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A népszerű sorozat helyét egy másik széria veszi át a képernyőn, a kasza okait viszont nem közölték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 13:46
Lezuhant egy sífelvonó kabinja Svájcban – videón a sokkoló jelenet
2026. március 18. 12:13
Volodimir Zelenszkij: rossz előérzetem van
×
×