Nekiment saját európai pártcsaládjának a német kancellár néhány kiszivárgott információ miatt

Kiszivárgott ugyanis, hogy az EPP állítólag már korábban kapcsolatot létesített szélsőjobboldali pártokkal, köztük a Németországban a többi Bundestag-beli párt által kiközösített AfD-vel is.

A radikális jobboldali párttal szembeni „tűzfal” érinthetetlenségének fő szószólói „otthon” a német koalíciós pártok, a CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD, a konzervatívok élén pedig Merz és Söder.

Ez az oka annak, hogy az értesülésre feltűnő gyorsasággal reagált a kancellár, aki mindkettőjük nevében üzent, hangsúlyozva, hogy teljes mértékben helytelenítik az ilyen jellegű megállapodásokat.

„Nem vagyunk hajlandók együttműködni az Európai Parlament szélsőjobboldali képviselőivel” – szögezte le Merz, akit a két német közszolgálati médium, az ARD és a ZDF egyaránt idézett.

A dpa német hírügynökség arról számolt be, hogy

az EPP frakciója jóval szorosabban működött együtt az AfD-vel és más jobb-, illetve szélsőjobboldali pártokkal, mint az korábban feltételezték.

A szóban forgó kapcsolatfelvétel állítólag alkalmazotti szinten, különböző „csevegőcsoportok” keretében törént, de emellett az együttműködés magában foglalta az európai parlamenti képviselők személyes találkozóját is.

A téma állítólag a migrációs politika szigorítását célzó jogalkotási indítvány volt. Az AfD „hagyományosan” az illegális bevándorlás elleni harc egyik legfőbb képviselőjének számít.

Merz a beszámolók szerint személyesen Manfred Webert kérte fel arra, hogy „tisztázza a dolgokat”. Weber a bajor CSU tagja is.

Söderrel együtt arra számít, hogy az ilyen kapcsolatfelvételnek véget vetnek, sőt szükség esetén az következményeket is von majd maga után – szögezte le a kancellár.

„Manferd Weber mostantól felelős ezért. Ő is tudja, hogy nem akarjuk ezt az együttműködést”

– üzente Merz.

Markus Söder minderre rátett még egy lapáttal. A bajor vezető müncheni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy „nagyon meglepték, irritálták és felzaklatták” őt és pártját a leleplezések.

Az idézett német közszolgálati médiumok szerint Weber egyelőre nem reagált az üzenetre. A dpa szerint ugyanakkor azt állította, hogy semmit nem tud az említett „csevegőcsoportokról”.