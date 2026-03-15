Az ugyancsak délnyugati Baden-Württembergben a politikai játszma már eldőlt. A tartományt tizenöt éve irányító Zöldek Pártja ha szűken is, de győzött, és a török származású Cem Özdemir vezetésével ismét kormány alakíthat, és akárcsak az elmúlt tíz évben, a koalíciós partner a CDU lehet.

A konzervatívok győzelemre számítottak, elemzők szerint az országos hangulat, a kereszténydemokrata kancellár népszerűtlensége is rányomta bélyegét az eredményre.

A tényleges győztes a tartományban és a Bundestagban is ellenzékben lévő AfD lett, amely kétszer annyi szavazatot kapott, mint az öt évvel korábbi helyi választásokon.

Az előzetes felmérések szerint ezúttal is az várható, hogy a radikális jobboldali párt is a baden-württembergi eredményt ismétli meg, és a korábbi eredményt megduplázva hasonló sikert könyvelhet el.

A közvélemény-kutatási adatok szerint a legtöbb szavazatra voksok 28 százalékával a kereszténydemokraták számíthatnak, megelőzve az országos kormánykoalíciós partner szociáldemokratákat. Az SPD-nek 26 százalékot jövendölnek, az AfD-nek 19-et, míg a Zöldeknek 9 százalékot.

A tartomány 35 éve a szociáldemokraták fellegvára, az SPD 2016 óta a Zöldekkel és az FDP-vel alkotott koalícióban kormányoz.

Támogatottságát eddig a szociáldemokrata miniszterelnök, Alexander Schweitzer népszerűségének köszönhette, ami most is segíthet. A párt számára ez különösen fontos lehet annak fényében, hogy Baden-Württembergben épp hogy csak elérték a tartományi parlamentbe való bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.

A szabaddemokrata FDP-t ugyanakkor a baden-württembergi sors fenyegeti, az, hogy hosszú idő után először nem jut be a helyi törvényhozásba.

A találgatások most leginkább arról folynak, hogy a győztes melyik párttal alakíthat tartományi kormányt.

Elemzők ennek kapcsán utaltak arra, hogy a közvélemény-kutatások elsősorban a „pillanatnyi” hangulatot tükrözik. Sokan a szavazás előtti huszonnégy órában vagy éppen a voksok leadásakor döntenek. Így egyáltalán nem kizárt, hogy erre ismét az SPD kap lehetőséget, mint ahogy az sem, hogy a CDU jelölhet miniszterelnököt.

Az biztosra vehető, hogy az AfD-vel szemben érvényben marad a „tűzfal”, vagyis az együttműködés elutasítása a radikális jobboldali párttal mind országos, mind tartományi szinten.

Az előzetes felmérések szerint a szavazókat legfőképp a helyi témák foglalkoztatják, mindenekelőtt az oktatás és az infrastruktúra helyzete.

A március 22-i választás ennek ellenére egyfajta országos hangulati barométer lehet, amire eddig a kancellár és az általa vezetett koalíció változatlan népszerűtlen nyomta rá bélyegét.

A folytatás szeptemberben két, az egykor NDK-hoz tartozott tartományban, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában, valamint az önálló tartománynak számító Berlinben következik. A két keleti tartományban az AfD fölényes, 30 százalék feletti győzelme várható.