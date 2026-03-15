Felmérés: duplázással mehet neki az AfD a szociáldemokraták fellegvárának egy hét múlva

Noha a múlt vasárnap tartott baden-württembergi választások után még nem csitultak az indulatok, és mind a CDU, de különösen az SPD sebeit nyalogatja, a német választók már a március 22-én a Rajna-vidék-Pfalz tartományban tartandó szavazásra készülnek. Az előzetes felmérések szerint a délnyugati tartományban a konzervatív párt az élen végezhet, abban azonban egyáltalán nem bízhat, hogy kormányt is alakíthat.

Az ugyancsak délnyugati Baden-Württembergben a politikai játszma már eldőlt. A tartományt tizenöt éve irányító Zöldek Pártja ha szűken is, de győzött, és a török származású Cem Özdemir vezetésével ismét kormány alakíthat, és akárcsak az elmúlt tíz évben, a koalíciós partner a CDU lehet.

A konzervatívok győzelemre számítottak, elemzők szerint az országos hangulat, a kereszténydemokrata kancellár népszerűtlensége is rányomta bélyegét az eredményre.

A tényleges győztes a tartományban és a Bundestagban is ellenzékben lévő AfD lett, amely kétszer annyi szavazatot kapott, mint az öt évvel korábbi helyi választásokon.

Az előzetes felmérések szerint ezúttal is az várható, hogy a radikális jobboldali párt is a baden-württembergi eredményt ismétli meg, és a korábbi eredményt megduplázva hasonló sikert könyvelhet el.

A közvélemény-kutatási adatok szerint a legtöbb szavazatra voksok 28 százalékával a kereszténydemokraták számíthatnak, megelőzve az országos kormánykoalíciós partner szociáldemokratákat. Az SPD-nek 26 százalékot jövendölnek, az AfD-nek 19-et, míg a Zöldeknek 9 százalékot.

A tartomány 35 éve a szociáldemokraták fellegvára, az SPD 2016 óta a Zöldekkel és az FDP-vel alkotott koalícióban kormányoz.

Támogatottságát eddig a szociáldemokrata miniszterelnök, Alexander Schweitzer népszerűségének köszönhette, ami most is segíthet. A párt számára ez különösen fontos lehet annak fényében, hogy Baden-Württembergben épp hogy csak elérték a tartományi parlamentbe való bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.

A szabaddemokrata FDP-t ugyanakkor a baden-württembergi sors fenyegeti, az, hogy hosszú idő után először nem jut be a helyi törvényhozásba.

A találgatások most leginkább arról folynak, hogy a győztes melyik párttal alakíthat tartományi kormányt.

Elemzők ennek kapcsán utaltak arra, hogy a közvélemény-kutatások elsősorban a „pillanatnyi” hangulatot tükrözik. Sokan a szavazás előtti huszonnégy órában vagy éppen a voksok leadásakor döntenek. Így egyáltalán nem kizárt, hogy erre ismét az SPD kap lehetőséget, mint ahogy az sem, hogy a CDU jelölhet miniszterelnököt.

Az biztosra vehető, hogy az AfD-vel szemben érvényben marad a „tűzfal”, vagyis az együttműködés elutasítása a radikális jobboldali párttal mind országos, mind tartományi szinten.

Az előzetes felmérések szerint a szavazókat legfőképp a helyi témák foglalkoztatják, mindenekelőtt az oktatás és az infrastruktúra helyzete.

A március 22-i választás ennek ellenére egyfajta országos hangulati barométer lehet, amire eddig a kancellár és az általa vezetett koalíció változatlan népszerűtlen nyomta rá bélyegét.

A folytatás szeptemberben két, az egykor NDK-hoz tartozott tartományban, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában, valamint az önálló tartománynak számító Berlinben következik. A két keleti tartományban az AfD fölényes, 30 százalék feletti győzelme várható.

„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék" – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének". Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij".
 

Jöhet a csapadék: mutatjuk a jövő hét időjárását

Kissé visszaesik a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején és a borult, felhős, szeles időben nő az eső, zápor esélye is. A hét második felében változóan felhős idő mellett már csak elszórtan lehet eső - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Nyugdíjáról vallott a Jászai-díjas érdemes művész: megalázóan keveset kap havonta, ebből lehetetlen megélni

A helyzet visszásságát érzékeltetve úgy fogalmazott: teljesen abszurd és nevetséges, hogy a színpadon Rómeó iparűzési adót, Júlia pedig társasági adót fizet.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

