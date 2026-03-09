ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
08 March 2026, Baden-Württemberg, Stuttgart: Cem Özdemir (Alliance 90/The Greens), lead candidate in the Baden-Württemberg state election, and Winfried Kretschmann (Alliance 90/The Greens), Minister President of Baden-Württemberg, stand next to each other at their partys election party and raise their arms together. The state elections in Baden-Württemberg took place on March 8. Photo: Bernd Weißbrod/dpa (Photo by Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Szűken a Zöldek nyertek, marad a Zöldek–CDU koalíció Baden-Württembergben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Zöldek nyerték a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását, szűk előnnyel a Friedrich Merz kancellár vezette CDU előtt – derül ki a tartományi választási hatóság hétfőn közzétett előzetes végeredményéből.

A Zöldek 30,2 százalékot szereztek, míg a CDU 29,7 százalékon végzett. A két párt egyaránt 56 mandátumot kapott a tartományi parlamentben, így együtt kétharmados többséggel rendelkeznek, ami megkönnyítheti a jelenlegi zöld-kereszténydemokrata koalíció folytatását.

A választás várható győztese a Zöldek csúcsjelöltje, Cem Özdemir, a korábbi szövetségi miniszter, aki a politikától visszavonuló Winfried Kretschmannt válthatja a miniszterelnöki poszton. Özdemir a választás után együttműködésre hívta a CDU-t, „egyenrangú partnerséget” ajánlva a következő kormányalakításhoz.

A harmadik helyen az Alternatíva Németországnak (AfD) végzett 18,8 százalékkal, ami a párt eddigi legjobb eredménye egy nyugatnémet tartományi választáson, bár elmarad a kitűzött 20 százalékos céltól.

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 5,5 százalékkal történelmi mélypontra süllyedt a tartományi választáson, de éppen bejutott a parlamentbe. A párt tartományi vezetője, Andreas Stoch bejelentette lemondását. A liberális FDP és a Baloldal (Die Linke) egyaránt 4,4 százalékot ért el, így nem jutottak be a tartományi gyűlésbe.

A választási részvétel 69,6 százalék volt, ami jelentős növekedés a 2021-es 63,8 százalékhoz képest. A mostani voksolás volt az első Baden-Württembergben azóta, hogy a választójogi reform 16 évre csökkentette a szavazati korhatárt.

A voksolás a „Szuper választási év 2026” (Superwahljahr2026) első tartományi választása volt Németországban,

és az első komoly regionális politikai teszt a CDU–SPD szövetségi kormány számára Friedrich Merz kancellár vezetése alatt.

A következő tartományi választást március 22-én tartják Rajna-vidék-Pfalzban.

A nyitóképen: Cem Özdemir és Winfried Kretschmann, a Zöldek két vezetője Stuttgartban a választások után vasárnap este Stuttgartban. A Zöldek csúcsjelöltje, Cem Özdemir a politikától visszavonuló Winfried Kretschmannt válthatja a tartományi miniszterelnöki poszton.

