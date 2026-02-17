Az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a „különleges hadművelet” egyéb céljai is megvalósuljanak – Kreml-közeli források szerint ezt mondta zárt körben Vlagyimir Megyinszkij, Putyin elnök tanácsadója, aki aki az orosz delegációt vezeti majd az ukrajnai válság rendezését célzó tárgyalásokon – írja a Portfolio a Kremlevszkaja Tabakerka alapján.

Megyinszkij állítása szerint Oroszország elég erős ahhoz, hogy ekkora áldozatot is elviseljen, amennyiben a háború a tervek szerint halad.

A forrás ugyanakkor megjegyezte: kételkedik abban, hogy a főtárgyaló a hivatalos egyeztetéseken is megismételné ezeket a szavakat, mivel „ott teljesen más lesz a helyzet”. Hozzátette viszont, hogy Megyinszkij személyes véleménye a Kremlen belül sokak álláspontját tükrözi.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen, kinevezése az orosz delegáció élére pedig egyértelmű jelzés arról, hogy Moszkva milyen pozícióból kíván tárgyalni – állítja a forrás.