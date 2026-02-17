ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.92
usd:
318.97
bux:
123017.8
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A legutóbbi orosz légitámadásban súlyosan megrongálódott lakóház Kijevben 2026. február 3-án. Az orosz hadsereg összesen 521 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú energetikai és infrastrukturális létesítmények ellen, a célpontok több mint 85 százalékát a légvédelem megsemmisítette, azonban a támadásban sokan megsebesültek, és komoly károk keletkeztek.
Nyitókép: Dan Bashakov

„Kenyér és víz”, „több millió emberélet” – brutális orosz nyilatkozatot szivárogtattak ki

Infostart

Kreml-közeli források szerint Vlagyimir Putyin kulcsfontosságú tanácsadója elképesztően harcias beszédet tartott.

Az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a „különleges hadművelet” egyéb céljai is megvalósuljanak – Kreml-közeli források szerint ezt mondta zárt körben Vlagyimir Megyinszkij, Putyin elnök tanácsadója, aki aki az orosz delegációt vezeti majd az ukrajnai válság rendezését célzó tárgyalásokon – írja a Portfolio a Kremlevszkaja Tabakerka alapján.

Megyinszkij állítása szerint Oroszország elég erős ahhoz, hogy ekkora áldozatot is elviseljen, amennyiben a háború a tervek szerint halad.

A forrás ugyanakkor megjegyezte: kételkedik abban, hogy a főtárgyaló a hivatalos egyeztetéseken is megismételné ezeket a szavakat, mivel „ott teljesen más lesz a helyzet”. Hozzátette viszont, hogy Megyinszkij személyes véleménye a Kremlen belül sokak álláspontját tükrözi.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen, kinevezése az orosz delegáció élére pedig egyértelmű jelzés arról, hogy Moszkva milyen pozícióból kíván tárgyalni – állítja a forrás.

Kezdőlap    Külföld    „Kenyér és víz”, „több millió emberélet” – brutális orosz nyilatkozatot szivárogtattak ki

oroszország

vlagyimir putyin

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörte a csendet a Mol: pontról pontra cáfolta a megdöbbentő állításokat

Megtörte a csendet a Mol: pontról pontra cáfolta a megdöbbentő állításokat

A Mol a Portfolio-nak küldött írásában reagált a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) és a Center for the Study of Democracy (CSD) közreműködésével készült tanulmányra, ami először a CNN-en jelent meg. Az olajcég pontokra szedve kritizálta a tanulmány megállapításait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?

Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?

A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

Hillary Clinton accuses Trump administration of Epstein files 'cover-up' in BBC interview

"Get the files out. They are slow-walking it," the former US secretary of state says. The White House says it has done "more for the victims than Democrats ever did".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 10:44
Újabb brutális légitámadás érte Ukrajnát – videó
2026. február 17. 10:32
Megölt egy magyar férfit az elefánt
×
×
×
×