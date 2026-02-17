ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.6
usd:
318.88
bux:
124389.48
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy gleccser széle Grönland tengerpartjánál.
Nyitókép: Unsplash

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.

Az úgynevezett Sarkvidéki Őrszem, angolul Arctic Sentry program részeként svéd Gripen vadászgépek települtek már most a keflaviki bázisra. Ez Izland legnagyobb repülőtere, amit az USA egyébként szinte teljesen kiürített az elmúlt évtizedekben – mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban.

Hangsúlyozta: a balti államok, a skandinávok, tehát Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország és az Egyesült Királyság, sőt, most már Németország is bejelentette az ehhez való csatlakozást, csapatokat küldenek oda. „Nyilván részben kiképzési célból, hiszen most éppen egy hadgyakorlat is zajlik, hogy szokják a zord körülményeket, másrészt pedig nyilván reagálni kellett Grönland ügyére, az amerikai területi igényekre. És az is jól látható, hogy

jelentősen nőtt Oroszország és különösen a Kínai Köztársaság aktivitása a sarkvidéki térségben. Elindult egy nagyon komoly fegyverkezési verseny a sarkvidéken, amit egyébként Oroszország kezdett,

de most pont úgy néz ki, hogy bár földrajzilag ő van a legjobb helyzetben a sarkvidéken, de az ukrajnai háború növekvő ember-, illetve anyagigényei miatt van esély ledolgozni a versenyelőnyét, és a NATO államoknak nyilván ez a céljuk. Plusz igazolni kell azt is Trump elnök felé, hogy az USA-nak nem kell ahhoz fizikailag megszereznie Grönlandot, hogy a NATO meg tudja védeni” – fogalmazott.

Kaiser Ferenc szerint a misszió részben Trump kiengesztelésére és meggyőzésére irányul, részben pedig arra, hogy elrettentsék. Nyilván ha Grönlandra NATO-erők érkeznek, brit, német, svéd, dán, norvég csapatok, akár csak gyakorlatra is, akkor ha hirtelen az amerikaiak megpróbálnák birtokba venni, akkor rögtön egy fegyveres konfliktus lenne. „Hál' Istennek mostanra már kiderült, hogy ennek minimális, vagy leginkább semmi a valószínűsége” – mondta, hozzátéve:

mindez nagyon furcsa, hiszen egy NATO tagország van a NATO ellen, és ennek semmilyen szempontból nem jó az optikája. Szerinte

nem véletlen, hogy a müncheni biztonságpolitikai csúcstalálkozón a hétvégén Marco Rubio amerikai külügyminiszter kifejezetten békülékeny hangokat pendített meg, mert a közelmúlt amerikai lépései, különösen Grönland kapcsán megterhelték a NATO és az USA kapcsolatait.

De az oroszok meg a kínaiak felé is üzen ezzel a NATO – folytatta az NKE docense – tehát az európai, különösen az észak-európai államok és a britek eleget tesznek az amerikai védelmi igényeknek. „Trump ugye azt mondta, hogy csak akkor lehet megvédeni, hogy ha amerikai birtokba kerül – de ezt azért árnyaljuk azzal, hogy

jórészt maga Trump ürítette ki Grönlandot korábban. A thúlei bázis, amit ma már Pituffik Űrbázisnak hívnak, a hidegháború alatt volt, amikor 10 ezer katonának adott otthont, most pedig csak körülbelül 150 amerikai katona tartózkodik ott.

Tehát maga Trump csökkentette az előző elnökség alatt látványosan és drasztikusan a Grönlandon lévő amerikai katonai jelenlétet. Tehát az USA sem tett meg mindent az Északi-sark védelmében, mert akkor az még nem tűnt prioritásnak” – mondta az elemző

Kérdéses, lesz-e folytatása a NATO-n belüli konfliktusnak. „Reméljük, a dolog itt megáll. Egy ideig úgy tűnt, hogy az USA elengedte a grönlandi kérdést, de mivel Trumpról van szó, ezt nehéz fixre mondani, ugye nála azért elég gyorsan történnek a változások” – fogalmazott, hozzátéve: Oroszország biztosan nem akar konfrontációt a sarkvidéken, hiszen nyakig le van kötve Ukrajnában.

„Úgy gondolom, hogy a dolog ennyiben itt megáll, tehát a NATO növelni fogja a jelenlétét Grönlandon. Különösen a skandinávok, hiszen létezik egy északi védelmi közösség, az úgynevezett Nordefco is, aminek Dánia mellett Svédország, Finnország és Norvégia is tagja, tehát ezek az országok a NATO-n belül még egy szoros szövetségi rendszerben működnek együtt, és ezzel ők kifejezték, hogy szolidárisak Dániával. Tehát ha az USA eszkalál egy konfliktust Dániával, akkor eszkalál egy konfliktust a finnekkel, svédekkel, norvégokkal is. Azt majd az idő mondja meg, hogy milyen irányba fut ki ez a történet – mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

donald trump

nato

grönland

kaiser ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak
A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Egy hosszú és sikeres időszak után az elmúlt években mély strukturális válságba került nyugati szomszédunk, Ausztria. Ahogy az alpesi ország korábbi sikereit, úgy mostani kudarcának "receptjét" sem tudják megfejteni az elemzők, egyértelmű jelek helyett ugyanis csak apró nyomokat találhatunk a legtöbb szektorban. Szomszédunk problémái ugyanakkor mélyen gyökereznek, hiszen a hagyományos húzóágazatok, a munkaerőpiac és a költségvetés egyaránt recseg-ropog, miközben az elmúlt évek inflációs sokkja fejlett országokban szintén ritkán látott válságot okozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 05:30
Annyira részeg volt, hogy önvezetőnek képzelte autóját – börtön lett a vége
2026. február 16. 21:03
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány
×
×
×
×