ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.05
usd:
319.45
bux:
130202.21
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Two aircraft Jas 39 Gripen on blue sky
Nyitókép: Artush/Getty Images

Itt a Sarkvidéki Őrszem, máris Gripeneket küldtek Grönlandra

Infostart

Svédország Gripen vadászrepülőgépeket küld járőrözni Grönland és Izland térségébe a NATO Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) nevű programjának részeként - közölte csütörtökön a svéd kormány.

Ulf Kristersson miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott: a lépés fokozza az elrettentő erőt, védi a közös érdekeket, és hozzájárul a stabilitáshoz egy olyan térségben, amely kulcsfontosságú Európa és a transzatlanti együttműködés számára.

„Svédország kezdetben JAS 39 Gripen repülőgépekkel járul hozzá a Sarkvidéki Őrszem misszióhoz Izland és Grönland térségében” – fogalmazott a kormányfő.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán közölte, hogy Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban, valamint a szövetség északi-sarkvidéki képességeit.

A főtitkár szerdai bejelentése szerint az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, ezért a NATO térségbeli jelenlétének megerősítését célzó missziót indított el. A Sarkvidéki Őrszem nevű programot Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá - tette hozzá. A program emellett része annak a törekvésnek, hogy enyhítsék a szövetségen belül kialakult feszültségeket, amelyeket többek között Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései váltottak ki.

Kezdőlap    Külföld    Itt a Sarkvidéki Őrszem, máris Gripeneket küldtek Grönlandra

izland

svédország

grönland

gripen

járőrözés

sarkvidéki őrszem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új biztonsági eszközök kerülnek az autókba: az EU előírása sok mindent megváltoztat a közlekedésben

Új biztonsági eszközök kerülnek az autókba: az EU előírása sok mindent megváltoztat a közlekedésben

Az Európai Unió 2026 júliusától szigorúbb biztonsági előírásokat vezet be az új autók forgalomba helyezésénél. A GSR2, azaz az általános járműbiztonsági rendelet értelmében számos vezetéstámogató rendszer beépítése válik kötelezővé, amelyek célja a közúti balesetek számának drasztikus csökkentése - írta meg a vezess.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvannak a magyar válogatott ellenfelei: velük harcolunk a Nemzetek Ligájában ősszel

Megvannak a magyar válogatott ellenfelei: velük harcolunk a Nemzetek Ligájában ősszel

A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Two US citizens were killed in Minneapolis during the crackdown dubbed "Operation Metro Surge".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 18:56
„Halál Hameneire!” – Élő adásban bakizott az iráni riporter
2026. február 12. 18:16
Váratlanul megnőtt az újságírók elleni bűncselekmények száma Németországban
×
×
×
×