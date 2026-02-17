ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.43
usd:
320.53
bux:
124267.4
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Erős jelzők – mutatjuk, hogyan értékelte a külföldi sajtó az Orbán–Rubio-találkozót

Infostart

A miniszterelnök a budapesti tárgyalások és egy nukleáris megállapodás aláírása után közös sajtótájékoztatót tartott az amerikai külügyminiszterrel – az itt elhangzottakat elemezték vezető európai lapok.

A Die Welt kiemelte, hogy Elhangzott Marco Rubiótól az a mondat, amelyre Orbán Viktor várt, vagyis hogy Donald Trump amerikai elnök az ő sikerét akarja a magyar választáson – írta a Die Weltet idézve az Index. A lap szerint az áprilisi választás tétje hatalmas, mert ha a kormánypárt vereséget szenved, akkor a miniszterelnököt büntetőeljárás fenyegeti többek között az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció miatt, viszont támogatói abban reménykednek, hogy Marco Rubio látogatása újra lendületet ad a választási kampányban. A Die Welt beszámolója kitért arra is, hogy az Egyesült Államok azt várja Magyarországtól, hogy vegyen tőle több cseppfolyósított gázt.

Az osztrák Der Standard más szempontból közelítette meg Marco Rubio közép-európai látogatását, elemzésükben arra utaltak, hogy az amerikai külügyminiszter nem azért kereste fel Pozsonyt és Budapestet, mert éket akart verni az Európai Unióba. Tulajdonképpen megerősítette, amit a müncheni biztonságpolitikai konferencián kifejtett, és ebbe már nem fért bele, hogy elmenjen a liberális kormánnyal bíró Lengyelországba. Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatosan Brüsszelt ostorozza, ezzel pedig Washington kezére játszik. Megjegyzi még a lap, hogy az Egyesült Államoknak az a célja, hogy minél több nyersanyagot tudjon eladni az európai piacokon.

A Süddeutsche Zeitung szerint Marco Rubio látogatása azt bizonyította, hogy az Egyesült Államok számára az illiberális, EU-szkeptikus Magyarország a fő partner. Washington ugyanis terjeszteni kívánja a Make America Great Again ideológiáját, valamint nyíltan segíti a Fidesz kampányát. Az ideológiai szempontokon túl a stratégiai is közrejátszik: az amerikai elnök jobban be akarja vonni a nyugati táborba Vlagyimir Putyint, akihez a magyar miniszterelnök közel áll. Továbbá az Egyesült Államok gázt akar értékesíteni Magyarországnak.

A svájci Neue Zürcher Zeitung tudósítója úgy vélte, hogy a látogatás azért valósult meg, mert az Egyesült Államok ezzel akarta kimutatni, mennyire támogatja azokat az erőket, amelyek Brüsszelben megtorpedózzák az egységet. A lap szerint a választási kampányban a kormányfő a külpolitikára összpontosít, Magyar Péter ezzel szemben folyamatosan a magyarországi visszásságokkal foglalkozik.

A Le Monde azt hangsúlyozta, hogy eddig a kínai és az orosz politikusok látogattak a közép-európai országokba, ha meg akarták osztani az Európai Uniót. Marco Rubio azonban megerősítette, hogy Washington is erre a térségre teszi tétjét. Az amerikai külügyminiszter egészen odáig ment, hogy az Egyesült Államok nemzeti érdekének minősítette, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Korábban egyetlen tengerentúli vezető sem avatkozott be ilyen mértékben a magyar belpolitikába, de Donald Trump már előkészítette a terepet azzal, hogy nyíltan dicsérte a magyar miniszterelnököt.

Kezdőlap    Külföld    Erős jelzők – mutatjuk, hogyan értékelte a külföldi sajtó az Orbán–Rubio-találkozót

orbán viktor

tárgyalás

marco rubio

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly dilemma előtt állna a Liverpool, ha valaki meg akarná venni Szoboszlait
Sportközgazdász

Komoly dilemma előtt állna a Liverpool, ha valaki meg akarná venni Szoboszlait
Holtversenyben a huszonötödik legértékesebb labdarúgó lett a ranglistán Szoboszlai Dominik, a piaci értéke azonban több összetevőből áll. Szabados Gábor sportközgazdász szerint a magyar játékos értékén jelentőset növel az a képessége, hogy könnyen illeszkedik be és válik húzóerővé.
 

Mintha a Marca egy gigantikus Real Madrid-ajánlatnak ágyazna meg: minden nap ír Szoboszlairól

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

A Nézőpont Intézet vezetője szerint 40-43 mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint sok a régi arc a lista elején. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiürítik a hírhedt tábort, ahol dzsihadisták családtagjait őrizték: ezrek sorsa dől el napok alatt

Kiürítik a hírhedt tábort, ahol dzsihadisták családtagjait őrizték: ezrek sorsa dől el napok alatt

A szíriai hatóságok kedden megkezdték a dzsihadisták családtagjait őrző al-hóli tábor kiürítését - közölte a tábor ideiglenes vezetője a sajtóval.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Real Madridba tart Szoboszlai? Megszólalt az ügynöke, most minden kiderül

A Real Madridba tart Szoboszlai? Megszólalt az ügynöke, most minden kiderül

A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

Former US vice-president Kamala Harris also remembers Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s, as a "mentor and friend".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 15:31
Jelzés érkezett Moszkvából a magyar olajszállítással kapcsolatban
2026. február 17. 14:20
Tinédzserek borzalmas tűzhalála Katalóniában – videó
×
×
×
×