Erős jelzők – mutatjuk, hogyan értékelte a külföldi sajtó az Orbán–Rubio-találkozót

A Die Welt kiemelte, hogy Elhangzott Marco Rubiótól az a mondat, amelyre Orbán Viktor várt, vagyis hogy Donald Trump amerikai elnök az ő sikerét akarja a magyar választáson – írta a Die Weltet idézve az Index. A lap szerint az áprilisi választás tétje hatalmas, mert ha a kormánypárt vereséget szenved, akkor a miniszterelnököt büntetőeljárás fenyegeti többek között az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció miatt, viszont támogatói abban reménykednek, hogy Marco Rubio látogatása újra lendületet ad a választási kampányban. A Die Welt beszámolója kitért arra is, hogy az Egyesült Államok azt várja Magyarországtól, hogy vegyen tőle több cseppfolyósított gázt.

Az osztrák Der Standard más szempontból közelítette meg Marco Rubio közép-európai látogatását, elemzésükben arra utaltak, hogy az amerikai külügyminiszter nem azért kereste fel Pozsonyt és Budapestet, mert éket akart verni az Európai Unióba. Tulajdonképpen megerősítette, amit a müncheni biztonságpolitikai konferencián kifejtett, és ebbe már nem fért bele, hogy elmenjen a liberális kormánnyal bíró Lengyelországba. Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatosan Brüsszelt ostorozza, ezzel pedig Washington kezére játszik. Megjegyzi még a lap, hogy az Egyesült Államoknak az a célja, hogy minél több nyersanyagot tudjon eladni az európai piacokon.

A Süddeutsche Zeitung szerint Marco Rubio látogatása azt bizonyította, hogy az Egyesült Államok számára az illiberális, EU-szkeptikus Magyarország a fő partner. Washington ugyanis terjeszteni kívánja a Make America Great Again ideológiáját, valamint nyíltan segíti a Fidesz kampányát. Az ideológiai szempontokon túl a stratégiai is közrejátszik: az amerikai elnök jobban be akarja vonni a nyugati táborba Vlagyimir Putyint, akihez a magyar miniszterelnök közel áll. Továbbá az Egyesült Államok gázt akar értékesíteni Magyarországnak.

A svájci Neue Zürcher Zeitung tudósítója úgy vélte, hogy a látogatás azért valósult meg, mert az Egyesült Államok ezzel akarta kimutatni, mennyire támogatja azokat az erőket, amelyek Brüsszelben megtorpedózzák az egységet. A lap szerint a választási kampányban a kormányfő a külpolitikára összpontosít, Magyar Péter ezzel szemben folyamatosan a magyarországi visszásságokkal foglalkozik.

A Le Monde azt hangsúlyozta, hogy eddig a kínai és az orosz politikusok látogattak a közép-európai országokba, ha meg akarták osztani az Európai Uniót. Marco Rubio azonban megerősítette, hogy Washington is erre a térségre teszi tétjét. Az amerikai külügyminiszter egészen odáig ment, hogy az Egyesült Államok nemzeti érdekének minősítette, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Korábban egyetlen tengerentúli vezető sem avatkozott be ilyen mértékben a magyar belpolitikába, de Donald Trump már előkészítette a terepet azzal, hogy nyíltan dicsérte a magyar miniszterelnököt.