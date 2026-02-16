ARÉNA - PODCASTOK
Egy spanyol bika egy füves réten áll.
Nyitókép: Unsplash

Tragédia a fesztiválon: bika öklelt halálra egy idős embert

Infostart

Negyven éve nem történt hasonló a spanyolországi Ciudad Rodrigo híres bikafuttató és bikaviadal-fesztiválján, a Carnaval del Toron.

A 71 éves Eustaquio Martín életét vesztette, miután egy bika felöklelte a fesztivál első éjszakai eseményén, február 14-én, szombaton. A helyi hatóságok szerint a férfi hajnali 1 óra körül tartózkodott az arénában, amikor az állat rátámadt, és a tülke a mellkasa felső részén hatolt be – írja a People beszámolója nyomán a Liner.

A helyszínen dolgozó orvos, Enrique Crespo a lapnak elmondta: a vérzés kontrollálhatatlan és katasztrofális volt, az idős férfi kevesebb mint egy perccel azután meg is halt, hogy a rendelőben került.

A rendezvény hivatalos Facebook-oldalán adott ki közleményt, melyben sajnálatukat és megrendültségüket fejezik ki, és felidézik, hogy utoljára 1986-ban történt utoljára ilyen.

Ciudad Rodrigo polgármestere, Marcos Iglesias Caridad szintén megerősítette a tragédiát: „Ahogy a médiából már tudják, sajnos egy nagyon kedves honfitársunk meghalt az éjszaka folyamán. Ölelést küldünk családjának és barátainak, és osztozunk a gyászukban” – írta.

A polgármester virrasztást és megemlékezést is bejelentett másnap reggelre, A megosztott fotókon látható, ahogy a város főterén összegyűlt tömeg lehajtott fejjel adózik a 71 éves férfi emlékének.

