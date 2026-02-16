ARÉNA - PODCASTOK
Sűrű őserdő és egy patak Tasmánia dzsungelében.
Nyitókép: Unsplash

Sötét fordulatot vett az eltűnt belga turista utáni nyomozás, hátborzongató dolgokat találtak

Infostart

Az ausztrál hatóságok csontokat, fogakat és egy kocsikulcsot találtak, amik a közel három éve eltűnt belga hátizsákos turistához tartozhattak.

Fontos bizonyítékok kerültek elő a tasmániai vadonban annak a belga turistának az ügyében, aki 2023 júniusában tűnt el a Cradle Mountain térségében. A rendőrség szerint egy kétnapos, célzott kutatás során öt csontmaradványt, több fogat, valamint egy Honda típusú autókulcsot találtak az Arthur folyó környékén. A keresést a Philosopher Falls vízesés közelében végezték, attól a helytől mintegy két kilométerre, ahol a 31 éves nő utoljára járt – írja a The Guardian híradása nyomán az Index.

A hatóság megerősítette, hogy a kocsikulcs valóban az eltűnt turistához tartozott. A talált csontmaradványok és fogak azonosítása folyamatban van, a szakértői vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a leletek valóban a nőhöz köthetők-e.

A 31 éves belga nő 2023 júniusában utazott Tasmániába. A Philosopher Falls vízesés környékén indult túrára, azonban nem tért vissza. Családja jelentette eltűnését a hatóságnak, akik nagyszabású kutatóakciót tartottak. A keresésben részt vettek rendőrök, önkéntes mentőegységek, speciális egységek, drónok és helikopter is, ám nem sikerült megtalálniuk. A nő autóját az eltűnését követő napon találták meg a túraútvonal parkolójában.

Az ügy hosszú időre megfeneklett, ám a hatóságok 2025 végén emberi maradványokat és ruhadarabokat találtak a nehezen járható területen. Nem sokkal később előkerült a turista mobiltelefonja is, amely új irányt adott a nyomozásnak. A mostani, célzott kutatás is ezekre az információkra épült. A rendőrség közlése szerint a legfrissebb leletek egy részét a folyómederben, törmelék és hordalék alatt találták meg.

A hatóságok szerint a szélsőséges időjárási viszonyok rendszeresen akadályozták a kutatócsapatok munkáját: a mostani művelet során a csapatoknak több alkalommal a helyszínen kellett éjszakázniuk. Végleges eredményt nem közöltek, ám egy korábbi vizsgálat arra engedett következtetni, hogy a belga nő letérhetett a turistaútról és eltévedhetett a sűrű erdőségben.

A nyomozás jelenlegi szakaszában az igazságügyi szakértői vizsgálat eredményei lehetnek döntő jelentőségűek. A szakértői elemzések lezárultáig további részleteket nem hoznak nyilvánosságra.

