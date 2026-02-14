ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
A Venezuela elleni amerikai katonai beavatkozást ünneplik Chilében élõ venezuelaiak Santiagóban 2026. január 3-án. Az éjjel amerikai katonák egy Venezuela elleni hadmûveletben a fõvárosban, Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, majd az Egyesült Államokba szállították õket.
Nyitókép: MTI/AP/Esteban Felix

Nem akárhova készül az amerikai elnök

Infostart / MTI

Donald Trump a közeljövőben Venezuelába látogathat – erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt pénteken.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a venezuelai kormánnyal, az országot államfőként irányító Dulcy Rodriguez pedig jól végzi a dolgát. Megjegyezte, hogy az együttműködés a caracasi kormánnyal egyben annak elismerését is jelenti Washington részéről.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy nagy olajcégek kezdenek tevékenykedni Venezuelában, az általuk kitermelt kőolajból befolyó összeg nagy része pedig Venezuelába jut és a venezuelai polgárokhoz kerül.

Várható venezuelai útjának időpontjáról Donald Trump elmondta, hogy az egyelőre nincs kitűzve.

Az elnök pénteken Fort Bragg katonai támaszpontra, az amerikai különleges erők központjába látogatott, ahol beszédet mondott, és találkozott a Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi letartóztatásában részt vett amerikai katonákkal is.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy az elnök utasítására az Egyesült Államok pénteken elsődleges fontosságú orvosi eszközökből álló humanitárius segítséget küldött Venezuelába részeként az amerikai adminisztráció három szakaszból álló venezuelai stabilizációs, kilábalási és átmeneti tervének részeként. A segélyszállítmány több mint 6 tonna – olvasható a közleményben.

Az amerikai kormány ugyancsak pénteken jelentette be, hogy a venezuelai kőolaj és földgáz kitermelésére adott ki engedélyt több nagy nemzetközi olajvállalatnak.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Irodája (Office of Foreign Assets Control) jelezte, hogy felhatalmazást ad az amerikai Chevronnak, valamint a BP, a Shell, az ENI és a Repsol energiavállalatok számára, hogy üzleti megállapodásokat kössön a venezuelai állami olajvállalattal a PDVSA-val (Petróleos de Venezuela, S.A.) többi között kitermelésre, és egyéb beruházásokra.

Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap

Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap"

Politikai nagyüzem lesz az előttünk álló hétvégén. Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédet mond, míg a DK és a Jobbik kampánynyitó rendezvényt tart. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Jövő héten eldőlhet a háború sorsa: Trump emberei olyan tárgyalásra készülnek, amely mindent megváltoztathat

Jövő héten eldőlhet a háború sorsa: Trump emberei olyan tárgyalásra készülnek, amely mindent megváltoztathat

Háromoldalú tárgyalás lesz jövő héten Amerika, Ukrajna és Oroszrszág között, írja a Sky News.

Keményen odaszólt Trump az ukrán elnöknek: ezen múlhat a béke sorsa, ebben nem lesz köszönet

Keményen odaszólt Trump az ukrán elnöknek: ezen múlhat a béke sorsa, ebben nem lesz köszönet

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

